L’impegno di Coin per l’ambiente e la sostenibilità

L'attenzione nei confronti dell'ambiente ha portato Coin alla promozione del progetto Re:spect che tocca trasversalmente tutte le anime del department store, dall’abbigliamento alla casa e al beauty.

Coin intende valorizzare sia offline che online i prodotti e i brand che rispondono alla riscoperta del piacere della comodità e praticità come l’homewear, il leasure e l’active e a tutte le realtà che si distinguono per la sensibilità e l’impegno verso l’ambiente con prodotti bio e sostenibili.

I prodotti green

Il progetto è stato avviato in Coincasa, il brand dedicato all’home decoration di Coin, e sviluppato poi nelle altre strutture. Questa iniziativa permette di distinguere i prodotti green, realizzati nel rispetto dell'ambiente, delle sue risorse e delle comunità locali, perché contrassegnati dalla label Re:spect. Vengono infatti evidenziati accessori fatti con fibra di bambù e sughero, ma anche tessuti con tinture estratte da fiori e piante, o complementi d'arredo in pietra lavica. Va in questa direzione anche la collezione Smart Guess, realizzata con materiali e processi di produzione eco sostenibili, promossa dal Guess Sustainability Plan; ma anche la proposta Adidas by Stella McCartney o i capi in denim Carrera trattati con Aloe vera e prodotti col cotone sostenibile proveniente dalle piantagioni del Tagikistan. Per supportare nuovi stili di vita più consapevoli e dedicati al benessere dei propri clienti, Coin amplia l’offerta di capi Active pensati per il tempo libero e il fitness con design accurato e materiali tecnici.