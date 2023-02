L’impegno di Conad Adriatico per la sanità: consegnati 50mila euro

#Esg. Consegna simbolica di 50mila euro per l'iniziativa in partnership con Goofi by Egan a cui ha partecipato anche Conad Adriatico

L’attività di Conad, realizzata in partnership con Goofi by Egan, raccontata in questo articolo, e denominata Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore, ha coinvolto anche Conad Adriatico che ha raggiunto la cifra complessiva di 50.000 euro frutto del contributo da parte della Cooperativa di 50 centesimi per ognuno dei premi distribuiti, dando una mano concreta al personale sanitario che con dedizione si occupa dei bambini ospedalizzati.

“Come cooperativa, il nostro impegno da sempre è quello di creare valore per le comunità in cui operiamo promuovendo la cultura dell’agire insieme, potendo contare sul costante supporto dei nostri clienti e dei Soci che con vicinanza e il loro lavoro quotidiano si impegnano a garantire il benessere dei territori in cui operano. Anche quest’anno grazie all’impegno di tutti, abbiamo raggiunto risultati che ci riempiono di orgoglio e che ci permettono di ribadire il nostro impegno concreto sul fronte del supporto ai territori e al tessuto sociale in cui operiamo: è una scelta positiva e di responsabilità per creare valore ed accompagnare le Persone e le Comunità verso un futuro più sostenibile" dichiara l’Ad di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando.

La consegna simbolica della donazione

In occasione della consegna simbolica della donazione, che si è svolta all’Ospedale Antonio Perrino di Brindisi, hanno partecipato il direttore generale Asl, Flavio Roseto, il direttore amministrativo Polo Ospedaliero A. Perrino, Ignazio Buonsanto, il direttore dell’Unità Ospedaliera e del reparto Neonatalogia e terapia intensiva neonatale, Lorenzo Quartulli, il direttore generale operativo di Conad Adriatico Walter Boccuni.