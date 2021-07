Un video prodotto da BBC StoryWorks racconta l’impegno per la filiera di Esselunga che da anni adotta soluzioni green nel rispetto dell'ambiente. Il video è stato realizzato dalla casa di produzione britannica per la web serie Better Lives Through Better Business, presentata da The Consumer Goods Forum, dedicata a storie di aziende del largo consumo che hanno deciso di innovare i propri processi produttivi in chiave sostenibile.

Al centro del lavoro la tecnologia blockchain per le fave di cacao per le quali l'insegna potrà fornire ai consumatori la totale tracciabilità fisica assicurando il 100% di cacao garantito equo-solidale per le sue produzioni, per la linea Elisenda e per tutti i propri prodotti a marchio privato.

Per lo sviluppo di questo progetto, Esselunga ha collaborato con imprese come Altromercato, realtà di commercio equo e solidale, e Gebana, suo partner in Togo. L'iniziativa prevede, infatti, l'impegno per garantire ai coltivatori un trattamento economico e sociale equo. Inoltre saranno finanziati progetti di sostentamento basati sulle reali necessità delle comunità locali.

I clienti Esselunga hanno avuto modo di contribuire a questo progetto attraverso i punti Fìdaty permettendo all’azienda di raccogliere 560.000 euro, che si andranno a sommare ad altri 575.000 euro stanziati da Esselunga per un investimento totale di 1.135.000 euro in cinque anni, da destinare ai progetti di sostentamento per le comunità locali.