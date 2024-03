L’inflazione non ferma l’acquisto di uova di Pasqua

Solo un italiano su quattro dice no all’uovo di Pasqua per via del cero-cacao: lo certifica l’indagine dell’osservatorio shopping di DoveConviene

L’86% degli italiani cercherà sconti e promozioni pur di non privarsi del dolce preferito per la Pasqua. È il risultato dell’indagine dell’osservatorio shopping di DoveConviene, che ha messo sotto la lente il comportamento dei consumatori connazionali in vista della festività. Nonostante un rallentamento nel ritmo della crescita dei prezzi, i rincari non si fermano sul cacao, che da inizio anno ha quasi raddoppiato il prezzo (fonte S&P global, Dow Jones Commodity Index Cocoa).

Uovo di cioccolato sul 75% delle tavole

Tre consumatori su quattro non rinunceranno a mettere in tavola il tradizionale uovo di Pasqua. Anche se non mancano le alternative (che però non sostituiscono il dolce più amato): uno su cinque festeggerà con ovetti ripieni, praline e cioccolatini assortiti, e non potrà mancare la colomba, irrinunciabile per il 30% del campione, e la pastiera, preferita dal 26%.

Off-topic: le uova preferite degli italiani

Il fondente e amaro rimane il preferito dal 37% degli italiani, seguito da quello al latte, prediletto dal 29%. Ma per il 24% del campione l’uovo di cioccolato è buono in qualsiasi variante.