#Esg. Due i progetti a sostegno della Fondazione Abio Ets che Lidl promuove attraverso la vendita dell'uovo di Pasqua Deluxe, disponibile fino al 18 marzo

Nei punti di vendita Lidl, fino al 18 marzo e fino ad esaurimento scorte, sarà in vendita un uovo di Pasqua solidale. Infatti, l'insegna donerà un euro per ogni uovo Deluxe venduto a Fondazione Abio Italia Ets a sostegno dei pazienti pediatrici. Per il secondo anno, Lidl rinnova questo impegno sperimentato già lo scorso anno per la prima edizione, durante la quale sono stati raccolti oltre 40.000 euro.

“In Lidl ci impegniamo a restituire alla comunità ciò che la società ci dà, attraverso il costante ascolto delle esigenze di numerose associazioni che ogni giorno si adoperano per aiutare chi è più in difficoltà -commenta Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione e Csr Lidl Italia-. La collaborazione con Fondazione Abio, in particolare, ci permette di contribuire a rendere il contesto ospedaliero più tollerabile per i bambini e i ragazzi che stanno affrontando un ricovero, e riflette appieno i valori di responsabilità sociale che sono alla base della nostra identità aziendale.”

I progetti sostenuti

Abio, che opera nel settore del volontariato, da oltre 45 anni è al fianco dei bambini e degli adolescenti che si trovano in ospedale insieme alle loro famiglie. In particolare, con il sostegno di Lidl, si dedicherà a due progetti: il primo, Ripartiamo da Abio, mirato a formare i volontari che ogni giorno accolgono e coinvolgono nei giochi i bambini in ospedale; il secondo progetto è Kit d’Accoglienza, composto da uno zainetto che contiene matite, libri e giochi, il quale viene regalato ai bambini che arrivano in ospedale, per permettere loro una permanenza quanto più serena possibile.