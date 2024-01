Lo store automatico Netto in Germania, con Trigo

La tecnologia di Trigo equipaggia in Germania lo store automatico Netto più grande d'Europa. Lo scontrino digitale viene rilasciato in real time.

La tecnologia di computer vision di Trigo ha permesso di realizzare in Germania lo store automatico Netto più grande d'Europa. Si tratta del supermercato più completo dotato di check out automatico, 800mq, dotato anche della possibilità per i clienti di vedere e approvare lo scontrino completo in digitale prima di uscire dal negozio.

Le caratteristiche del negozio automatico Netto

Il negozio si trova a Regensburg in Germania ed è in realtà un punto di vendita ibrido, un negozio tradizionale nel quale è stata inserita la tecnologia di check-out automatico, aggiungendo per i clienti un'opzione di customer experience in più, rapida e innovativa.

Misura 800 mq propone un assortimento di oltre 5.000 prodotti, l'assortimento completo tipico di un supermercato, con prodotti freschi e pronti al consumo, prodotti con restrizione d'età (con rilevatore in tempo reale), anche riviste e giornali e naturalmente i prodotti in promozione.

Per il check-out automatico adotta la tecnologia Trigo EasyOut system: i clienti semplicemente fanno la spesa ed escono senza fermarsi alle casse. Tutto può avvenire in automatico senza fare nulla, ma c'è anche la possibilità invece di controllare sulla app l'esattezza dello scontrino e dell'importo, accettare il pagamento e solo dopo uscire dal negozio. Una opzione che non si trova presso altri retailer, affermano da Trigo. Inoltre, dovrebbe accelerare l'adozione del negozio automatico, dando fiducia ai consumatori sulla trasparenza delle tecnologie.

In entrambe i casi, si può pagare con carta di credito, Apple Pay o Google pay o con la app Netto. Quest'ultima opzione permette di accedere ad eventuali coupon e di archiviare lo scontrino elettronico.

L'elemento distintivo dello store automatico Netto di Regensburg sono le dimensioni: è un supermercato completo, mentre molti negozi automatici hanno dimensioni ridotte. Lo store attivato da Conad per esempio è di 200 mq. "Questo negozio marca una svolta tecnologica nell'ambito dello shopping e de checkout frictionless - ha detto Daniel Gabay, co fondatore e Ceo di Trigo - prima di tutto a causa delle dimensioni e della complessità dei prodotti proposti, secondariamente perché è il primo negozio completo nel mondo capace di dare al cliente la ricevuta in tempo reale, prima che esca dal negozio. Questa possibilità alza l'asticella della customer experience e dell'efficienza operativa. La capacità di generare un carrello digitale inn tempo reale, in un negozio di queste dimensioni, nell'alimentare, avrà implicazioni profonde, ben oltre il pagamento frictionless".

Christina Stylianou, head of corporate communications di Netto, ha sottolineato: "Dopo i due anni di test con il check-out ibrido di Trigo nel nostro supermercato di Monaco, Netto è fiera di provare il proprio approccio pionieristico, ancora una volta dimostrandosi il primo retailer a proporre un negozio automatico con scontrino digitale in real time. La partnership con Trigo prosegue felicemente".