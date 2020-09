Il nuovo locker automatizzato di Esselunga per la spesa click&collect

È stato installato a fine agosto presso il parcheggio del punto di vendita Esselunga di Pioltello (MI) il nuovo locker automatizzato, primo in Italia, per il ritiro della spesa effettuata online via app o sito cliccaevai e ritirato secondo la modalità clic&collect.

È un piccolo magazzino automatizzato, il primo in Italia nel suo genere, in grado di ottimizzare dinamicamente gli spazi dedicati alle singole spese, differente dal modello attualmente in uso in Esselunga, presente in circa 20 installazioni in Italia tra superstore e strutture ospedaliere. La spesa può essere ritirata dalle due grandi porte di prelievo, in cui arrivano le ceste e non più dal singolo comparto del locker.

Le spese vengono preparate nel negozio stesso e poi inserite dagli operatori nelle celle di stoccaggio del locker caratterizzate da due differenti temperature: 0-4° per i prodotti freschi e -20° per i surgelati. Il cliente ha a disposizione una vasta selezione di oltre 15.000 prodotti di ogni categoria e sceglie l’orario del ritiro, la soglia minima della spesa è di 40 euro.