Logistica in barca elettrica per Coop Alleanza 3.0 a Venezia

"Una buona spesa viaggia in barca elettrica" è il claim che accompagna l'introduzione nella flotta di Coop Alleanza 3.0 di Emilio, la prima imbarcazione elettrica per il trasporto merci di gdo in laguna

Fare da apripista con un progetto di sostenibilità legato alla logistica in una città fragile e da preservare come Venezia. Questo l'obiettivo che ha spinto Coop Alleanza 3.0 a dotarsi di una barca elettrica, Emilio, che prenderà il posto di una delle cinque in flotta che riforniscono i punti di vendita tra i canali del capoluogo veneto.

Attualmente sono 19 i punti di vendita Coop Alleanza 3.0 in laguna, di cui 11 serviti dal trasporto merci via acqua di S.Ca Snc Trasporti Marittimi, ovvero le Coop di Piazzale Roma, Garibaldi, San Giacomo Dall’Orio, Santa Marina, Giorgione, Rialto, Italia, Castello, Giudecca, San Polo e Murano. Due di questi saranno riforniti da Emilio.

La barca elettrica di Coop Alleanza per un trasporto sostenibile in laguna

Emilio è stata realizzata da S.ca Snc Trasporti Marittimi Veneziani "Con questa iniziativa -dice Edy Gambetti, vicepresidente di Coop Alleanza 3.0- riusciamo a risparmiare oltre il 50 tonnellate di anidride carbonica. Ma la nostra volontà, è quella di riuscire a sostituire tutte e 5 le barche con attrezzature di questo tipo".

L'inaugurazione del servizio è avvenuta il 19 marzo 2023 nei pressi del punto di vendita Coop di Piazzale Roma, con il claim “Una buona spesa viaggia in barca elettrica”, la nuova imbarcazione con motore elettrico entra a far parte per la prima volta della flotta di un operatore della gdo in laguna "Ci auguriamo che questa iniziativa sia seguita anche dalle altre aziende della grande distribuzione che operano in questo territorio", conclude Gambetti.