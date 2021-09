Si chiama L'Umbro, un olio non filtrato e con materia prima che arriva dalla regione di riferimento, una delle novità che Costa d'Oro ha presentato a Cibus assieme a due monocultivar come Coratina e Ogliarola oltre a Il Tradizionale, che amplia l'offerta nei non filtrati. Ne abbiamo parlato con Daniele Bonifati, export director dell'azienda e Gianfrancesco Pedroni di Assoprol, l'organizzazione italiana nata nel 1978 composta da oltre 2.500 produttori di olio d'oliva in Umbria.