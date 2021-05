L’Omino coi baffi Bialetti diventa donna

Torna in tv il celebre Omino coi Baffi ... ed è una donna. Protagonista del nuovo spot di Bialetti è Gioia, macchina per il caffè espresso super compatta ed elegante, disponibile in sette diversi colori. Per celebrare il rito del caffè e il piacere di un vero espresso italiano fatto in casa, l'azienda bresciana specializzata nella produzione di caffettiere (ma anche piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura, con i marchi Bialetti, Aeternum, Rondine e Cem), ha affidato la propria immagine all'agenzia Casiraghigreco&. Direttore creativo è Cesare Casiraghi (copywriter Saverio Lotierzo, art director Emanuele Pezzetti e casa di produzione Black Mamba) che hanno reso protagonisti della scena casalinga un gruppo di amici, appunto ritratti in casa, mentre si godono le chiacchiere dopo una cena in compagnia.

La padrona di casa porta il caffè, ovviamente preparato con Gioia, e tutti rimangono sbalorditi dal suo gusto sorprendente. Increduli, chiedono chi lo abbia fatto, ed è allora che la padrona di casa si trasforma, con un divertente colpo di scena, nell’inconfondibile Omino coi Baffi. L'esperienza del vero espresso italiano, che si può assaporare anche a casa propria in ogni momento della giornata, è rimarcata dalla nuova caffettiera e dalle miscele in capsule Caffè d’Italia, ispirate alle fragranze tipiche delle diverse città italiane.

Lo spot da 15” è in onda sulle reti Mediaset e Rai per esaltare la specializzazione nel mondo del caffè della casa. Il brand intende da un lato rafforzare il suo posizionamento come marchio di accompagnamento ai consumatori nei loro momenti quotidiani e, dall’altro, mettere in luce l'innovazione di prodotto che contraddistingue l’attività dell’azienda. Una realtà, nata nel 1998 e oggi quotata anche in Borsa, che presso lo stabilimento di Coccaglio (Bs) produce le proprie miscele di caffè, selezionando e lavorando all'interno della propria torrefazione i chicchi di caffè per macinato e capsule a marchio. L'obiettivo è offrire una gamma premium completa, adatta ai gusti e alle abitudini di ciascuno, anche ai consumatori più frequenti.