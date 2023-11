Löwengrube, birreria-ristorante in stile bavarese, ha aperto la sua quarta bierstube emiliano-romagnola nel centro commerciale La Meridiana

In attesa di vedere il nuovo locale nella food court di Merlata Bloom Milano, Löwengrube -l'insegna di ristoranti birrerie in stile bavarese creata nel 2005 da Monica Fantoni e Pietro Nicastro con il primo locale aperto a Limite sull’Arno (Firenze), continua l’espansione anche in Emilia Romagna dove ha inaugurato una nuova bierstube a Casalecchio di Reno (Bo), suo quarto ristorante nella regione dopo Bologna, Modena (il locale più grande della rete a livello nazionale) e Ravenna. La nuova birreria è nella food court del centro commerciale La Meridiana a Casalecchio di Reno. Anche qui sarà possibile rivivere tutti i giorni le atmosfere dell’Oktoberfest, sorseggiando le birre storiche di Monaco e gustando i piatti tipici della cucina bavarese e alto-atesina.

Löwengrube ha oggi 30 locali in tutta Italia -nei tre principali format di stube, klein e wagen- e oltre 500 collaboratori. Il nuovo locale a Casalecchio di Reno fa capo a un gruppo di imprenditori emiliano-romagnoli (Filippo Fochi, Ferruccio Perdisa, Fabio Pasini e Gianni Ugolini), che tramite la società Lowen Guys Srl hanno già aperto in franchising i tre ristoranti di Bologna, Modena e Ravenna.

La nuova bierstube di Casalecchio di Reno può ospitare fino a 250 persone tra sale interne (suddivise in area Oktoberfest conviviale per i gruppi; spazio family con adiacente area bimbi ispirata al metodo montessoriano, e la zona più riservata adatta a coppie e piccoli gruppi di amici) e il biergarten esterno, il tipico giardino della birra, che permetterà nelle belle giornate di sorseggiare all’aperto le birre dell’Oktoberfest, spillate alla tedesca il caratteristico cappello di schiuma. Il menù propone una ricca varietà di specialità bavaresi, taglieri di salumi e formaggi, antipasti e dolci a tema, come i bretzel spolverati di zucchero e accompagnati da crema di cioccolato, ma anche varianti vegetariane, uno speciale menù senza glutine e il menù Kinder (bambini), che possono giocare nell’area bimbi progettata secondo i principi montessoriani per stimolare l’interazione attraverso giochi educativi realizzati con materiali naturali.

“Dopo il nostro primo ristorante a Bologna è arrivata Modena, la stube più grande d’Italia, poi Ravenna e dopo Casalecchio di Reno abbiamo già in programma la prossima apertura a Rimini –commentano all'unisono i franchisee dell’Emilia Romagna-. Vogliamo offrire un'esperienza ancora più coinvolgente e autentica e portare l'essenza della cultura bavarese nel cuore di Casalecchio di Reno. Siamo entusiasti di far parte di questa comunità e speriamo di diventare la destinazione preferita per birre di alta qualità, deliziosi piatti dalla Germania e buona compagnia, da condividere con gli amici e in famiglia. Ospiteremo spettacoli musicali dal vivo con band che suonano musica tradizionale, eventi speciali tutto l'anno, con le tipiche festività della Baviera, per garantire sempre un'esperienza unica”.

“Siamo riconoscenti ai nostri partner dell’Emilia Romagna –aggiunge Pietro Nicastro, co-fondatore del brand insieme a Monica Fantoni– che permettono alla nostra insegna di crescere con il franchising. Oggi l’Emilia Romagna rappresenta sicuramente un solido punto di forza della rete nazionale, con i suoi 4 locali e oltre 130 persone impiegate”.