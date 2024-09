Löwengrube, che da quasi vent’anni promuove in Italia il ristorante-birreria bavarese, farà rivivere le atmosfere dell’Oktoberfest fino al 31 ottobre

Löwengrube, format di ristorazione che da quasi vent’anni promuove in Italia il modello del ristorante-birreria in stile bavarese (più di 40 punti di vendita in Italia), farà rivivere le atmosfere dell’Oktoberfest fino al 31 ottobre. “L’esperienza dell’Oktoberfest ricreata dal nostro format –commenta Pietro Nicastro, Ad e co-fondatore con Monica Fantoni di Löwengrube e del nuovo format di ristorazione Tosca Eccellenze Toscane– ha trovato un ottimo riscontro in tutto il territorio italiano, da nord a sud. Vengono a trovarci nelle nostre stube per assaporare le birre tipiche del festival bavarese, accompagnate da würstel e bretzel, e ripetono l’esperienza diventando clienti affezionati perché i nostri locali si prestano ad accogliere un pubblico variegato, dalla coppia alle comitive di amici, ma anche le famiglie con bambini”.

Il via ufficiale all’Oktoberfest italiana ha coinciso con un evento nella Bierstube di Milano in Viale Lazio 4. Momento clou della serata la cerimonia di apertura con la battitura della botte, simbolo dell’inizio ufficiale dei festeggiamenti al grido O’Zapft is, che ha dato il via alle danze. A tutti gli ospiti sono state offerte birre artigianali bavaresi Löwenbräu, selezionate per garantire ai partecipanti il sapore dell’Oktoberfest, con degustazioni dei piatti tipici. Il locale allestito con lunghe tavolate, lo staff in costume tradizionale e decorazioni che richiamano le atmosfere della Baviera, hanno regalato agli ospiti un’esperienza immersiva. La serata è stata accompagnata da musica live, con la Tircok Band che ha proposto un mix di brani tipici bavaresi per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente.