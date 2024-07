Löwengrube prosegue il suo sviluppo nei più grandi centri commerciali con l'apertura del ristorante a Merlata Bloom Milano

Pietro Nicastro e Monica Fantoni, i fondatori di Löwengrube, hanno tagliato il nastro del nuovo ristorante Löwengrube nella food court del lifestyle center Merlata Bloom a Milano. Il format di ristorazione che da quasi vent’anni promuove in Italia il modello del ristorante-birreria in stile bavarese punta anche sui centri commerciali per continuare a crescere e lo fa attraverso la società LSM - Löwengrube Shopping Mall, nata a metà del 2023 dall’accordo tra la società Löwengrube e SAL Service, società leader nella promozione, sviluppo e investimento in grandi operazioni immobiliari a carattere prevalentemente commerciale. A un anno dalla sua creazione, la joint venture gestisce 3 ristoranti, includendo anche quello nel centro commerciale I Viali di Nichelino, nella prima cintura a sud di Torino e il ristorante aperto a ToDream.

La nuova bierstube dentro Merlata Bloom di Milano può ospitare fino a 150 coperti, tra tavoli interni ed esterni. Grazie ai grandi schermi collocati in diversi punti strategici, è anche il posto ideale per seguire insieme i grandi eventi sportivi.

Ristorante tematico

Da Löwengrube si trovano i grandi marchi degli storici birrifici Löwenbräu, Spaten e Franziskaner, spillate rigorosamente alla tedesca, una tecnica che viene padroneggiata dal personale dei locali grazie a una speciale formazione interna. Le birre accompagnano una ricca selezione di piatti della tradizione bavarese, richiamata anche dagli allestimenti e dal personale in costume. Come in Baviera, i ristoranti Löwengrube sono pensati per accogliere un pubblico ampio: coppie, gruppi di amici, intere famiglie, tavolate, con zone separate e attrezzate di tutto il necessario, inclusa la speciale area kinder dedicata ai più piccoli, che possono giocare in tutta tranquillità con giochi educativi ispirati al metodo montessoriano. Il menù di Löwengrube prevede anche proposte vegane, senza glutine e il menu bambini.