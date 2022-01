Il modello strategico del mondo della ristorazione va oggi pensato in divenire ed è qui che possono nascere nuove commistioni, anche tenendo conto del perdurare del trend del delivery dove la sperimentazione può già prendere il via attraverso formati innovativi come le ghost kitchen che permettono di collegare le cucine al consumatore finale e personalizzare l’esperienza. Per trasformare un momento di incertezza in opportunità, è innanzitutto cruciale abbandonare abitudini e modelli pre pandemici e chiedersi non solo dove mangeremo una volta terminata l’emergenza ma anche come mangeremo.

Della prima domanda si occupa la ricerca Deloitte Global State of the Consumer Tracker. Diciamolo subito: inizialmente mangeremo più a casa che al ristorante soprattutto considerando la prosecuzione del lavoro da remoto e la ricerca del risparmio dovuta all’incertezza economica. Delivery e click and collect che hanno registrato picchi di crescita durante l’emergenza sanitaria (il 70% dei ristoratori italiani hanno attivato servizi di consegna e asporto durante i lockdown) proseguiranno la loro crescita e i consumatori premieranno sempre più l’innovazione digitale aspettando da parte della ristorazione servizi di questo tipo.

L’apprezzamento, ad esempio verso i buoni pasto digitali, confermato dalla l’Indagine Food 2021 (Fighting Obesity through Offer and Demand) realizzata dal Gruppo Edenred, è un primo esempio di come già l’introduzione di piccole soluzioni digitali faccia la differenza per un recupero dell’out of home.