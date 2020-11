Maiora: a Pescara il format Interspar

Cambio insegna per l'ex punto di vendita Auchan di Pescara, in seguito all'accordo di Maiora (concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud) con Margherita Distribuzione dalla quale ha acquisito cinque strutture. A questa apertura seguirà nelle prossime settimane quella di Cepagatti (Pe) che rientra nello stesso accordo.

Le caratteristiche dello store

Lo store, locomotiva alimentare del centro commerciale Porte di Pescara, situato non lontano dall’aeroporto, ha reintegrato gli 88 lavoratori già impiegati nella precedente gestione, e si estende su un'area di oltre 3.500 mq.

Anche questo store rispecchia il format Interspar studiato da Maiora in collaborazione con l’Università di Parma, come raccontato in questo articolo, inaugurato ufficialmente nell’Interspar di Modugno. Italianità e freschezza del prodotto, con un focus particolare riservato ai fornitori di prodotti locali, sono i driver di questo concept store.

Nello specifico, il punto di vendita di Pescar è dotato di un’apposita area per la vendita del sushi e aree tematiche dedicate al cibo, alle bevande di qualità e al tempo libero, come il Mondo Pasta & Olio, con una vasta offerta di pasta fresca, secca e ripiena proveniente dai migliori pastifici locali e nazionali, e Spazio Festa con un assortimento di articoli per il party e le occasioni.

In linea con la filosofia dell'insegna sono stati adottati accorgimenti ecosostenibili come l’installazione di impianti del freddo a Co2 di ultima generazione e a basso consumo energetico per tutti i reparti.

Anche in questa struttura è possibile effettuare la spesa online da ritirare instore tramite il servizio ecommerce Desparacasa.it.