L'azienda ha sviluppato una campagna promozionale per le aperture dei Superstore Iper la Spesa di Roma e provincia. Maiorana Maggiorino spa (Consorzio C3) si sta ampliando velocemente sul territorio potenziando la propria presenza in area 3. Gli ultimi opening seguono infatti le recenti aperture a Latina e Viterbo, tutti rispondenti alla formula dell'insegna, con ampie metrature e un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi convenienti, sia di marchi dell’industria che di quelli a marca del distributore come Noi&Voi, Colli Romani, Gusto italiano, Vini Rayon.

La campagna di comunicazione, veicolata sui media locali, sui canali social e sul sito aziendale, intende enfatizzare i nuovi punti di vendita. È stata sviluppata in house dalla divisione marketing della società e prevede la pianificazione sulle principali radio locali fino a tutto il mese di febbraio, con spot da 30” il cui annuncio invita a visitare lo store per un “risparmio a occhi chiusi”, come cita il payoff del marchio.

Sarà presente anche sul quotidiano Il Messaggero con uscite bisettimanali e sulla versione online. Il gruppo veicolerà la promozione anche attraverso la pubblicazione periodica del volantino con i prodotti in promozione, scaricabile sia dal sito che dalla pagina Facebook di Iper la Spesa.