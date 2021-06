Mangiastorie: la limited edition di Plasmon

Su ogni biscotto Plasmon icone e parole per stimolare la fantasia dei bambini dando vita a infinite possibili storie. Sono i biscotti della nuova edizione limitata Mangiastorie che intende trasformare il momento della merenda in un momento di creatività.

“Abbiamo pensato questa limited edition del nostro iconico biscotto per nutrire allo stesso tempo i più piccoli e la fantasia dei più grandi. Vogliamo che ogni merenda sia una storia da poter raccontare dando voce alla fantasia e alla creatività di tutti i genitori che ogni giorno fanno il massimo per nutrire l’immaginazione dei propri figli -spiega Sheila Bagattini, senior brand manager di Plasmon-. Di recente abbiamo lanciato un video manifesto per raccontare chi con impegno e dedizione non dorme per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni. Da sempre Plasmon è presente per la crescita dei bambini e al loro fianco per stimolare la fantasia dei più piccoli. Ora vogliamo essere vicini anche ai genitori, i veri protagonisti di una delle più belle avventure della vita”.

Le iniziative sui social

Sul canale Instagram di Plasmon, saranno coinvolti mamme e papà d’Italia ai quali sarà chiesto di raccontare una storia utilizzando i biscotti Mangiastorie. Le migliori diventeranno parte del primo podcast su Spotify di storie per bambini create direttamente dalle mamme, grazie alla voce di speaker professionisti.

In questo progetto è stato coinvolto Lorenzo Naia, autore per l’infanzia e creative director per progetti family friendly. In questo caso approfondirà in una video intervista il tema dell’educazione infantile che può essere nutrita attraverso i valori narrati dalle storie e verrà a sua volta messo alla prova con un gioco.