Mango: 15 nuove aperture in Italia e 500 nel mondo

Nei prossimi tre anni, Mango prevede di aprire 500 punti di vendita in varie Paesi, mentre in Italia il piano di sviluppo programma 15 nuovi store nel 2024

Il piano di espansione in Italia prevede una quindicina di aperture nel 2024 che porteranno il numero totale di negozi Mango nel paese a oltre 100 con una particolare concentrazione a Roma e in generale nel centro sud, ma con store in grandi città del nord come Bologna, Genova e Verona. La strategia del gruppo prevede anche l'ammodernamento di alcuni negozi della rete uniformati al concept New Med.

“L'apertura e la ristrutturazione dei negozi in Italia rientra nel nostro piano strategico 2024-2026, che prevede più di 500 nuove aperture nei prossimi tre anni in tutto il mondo per rafforzare ulteriormente il nostro ecosistema di distribuzione omnichannel" afferma Daniel López, responsabile espansione e franchising di Mango.

Le aperture in Italia

Tra le aperture: un flagship store a Roma, nello storico edificio commerciale di Galleria

Alberto Sordi in Via del Corso, su un'area di 1.300 mq e uno in via Nazionale. In programma anche un'apertura a Genova, il primo in città, e a Verona.

La rete Mango in Italia

Alla fine del 2023 l'azienda contava 92 punti vendita nel Paese oltre a una presenza digitale tramite il canale online e altri marketplace.