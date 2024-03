Mango raggiunge per la prima volta un fatturato totale superiore a 3,1 miliardi di euro nel 2023: più di un miliardo è realizzato con l'online

Mango chiude il 2023 con risultati storici che le permettono di superare per la prima volta i 3 miliardi di euro di fatturato: per l'esattezza, 3.104 milioni di euro, +15% rispetto al 2022. A tassi di cambio costanti, il fatturato è aumentato del 20%. Nel 2024, in concomitanza con i 40 anni dell’azienda, Mango inaugura un nuovo piano strategico per il 2024-2026, noto come Piano delle 4E.

Nel 2023 Mango ha accelerato lo sviluppo rete nel canale fisico con oltre 130 aperture nette e 80 ristrutturazioni per raggiungere quasi 2.700 punti di vendita in più di 115 mercati in tutto il mondo e un fatturato del canale fisico per la prima volta oltre i 2 miliardi di euro. L'online ha consolidato la sua crescita, superando per la prima volta il miliardo di euro (1.037 milioni di euro), pari al 33% del totale del gruppo.

L'aumento complessivo del fatturato è accompagnato dal miglioramento della redditività, che ha portato Mango a chiudere l'anno con un risultato netto di 172,1 milioni di euro, più che raddoppiando gli 81 milioni di euro generati nel 2022. Il margine operativo lordo (Ebitda) ha raggiunto 533 milioni di euro nel 2023, +22,2% rispetto al 2022. Queste cifre mostrano una straordinaria progressione negli ultimi anni. L'azienda ha rafforzato la proposta di valore differenziale in tutte le sue linee, offrendo una maggiore personalizzazione e rafforzando il servizio di assistenza ai clienti, rispondendo così alle loro necessità.

2023 2022 Fatturato (mio euro) 3.103,8 2.688,4 Ebitda (mio euro) 533,4 436,6 Risultato netto (mio euro) 172,1 81,1 Investimenti (mio euro) 187 107

Mango sta accompagnando questa fase di forte crescita con un ritmo elevato di investimenti. A questo proposito, l'azienda di Barcellona ha investito un totale di 187 milioni di euro nell'intero esercizio, +74% rispetto al 2022. Negozi, logistica e tecnologia le principali voci di investimento.

“In un contesto fortemente competitivo, Mango è riuscita ad aumentare le vendite in modo significativo raggiungendo i migliori risultati in assoluto nella storia dell’azienda con un fatturato che ha superato per la prima volta il tetto dei 3 miliardi di euro -commenta Toni Ruiz, ceo di Mango-. I clienti apprezzano la proposta di valore differenziale di Mango. Il lavoro svolto negli ultimi anni sta dando i suoi frutti: stiamo crescendo al di sopra del mercato, siamo redditizi e finanziariamente sani”.

I paesi chiave per la crescita di Mango

In termini di distribuzione geografica, il business internazionale copre il 77% del totale. Alcuni dei Paesi che si sono distinti nel corso dell'anno per le vendite sono Spagna, Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti, entrati nella Top 5 del ranking per fatturato a un anno dall'apertura sulla Fifth Avenue.

In termini di linee, Man, Kids e Teen hanno registrato una forte performance con crescite vicine al 20% di fatturato. Il fatturato della linea uomo è salito da 287 milioni di euro a oltre 340 milioni di euro nel 2023, e rappresenta l’11% del fatturato totale del gruppo. Mango Kids e Teen hanno aumentato fortemente le vendite da 207 milioni di euro a 246 milioni di euro a fine esercizio, con l’8% del fatturato totale del gruppo. La linea Donna rimane la forza trainante del business del gruppo: il fatturato supera 2,5 miliardi di euro nel 2023, +15% rispetto all'anno precedente.

Piano strategico triennale

Mango è nata come azienda globale mettendo il design e la creatività al centro del suo modello di business, iniziando la sua storia con il primo punto vendita in Paseo de Gracia a Barcellona nel 1984. Quarant'anni dopo, l'azienda presenta un nuovo Piano strategico che definirà la rotta per i prossimi tre anni. Questo piano, battezzato Piano 4E, è composto da quattro leve rappresentate da altrettante E: Elevate, Expand, Earn e Empower.

Il piano 4E prevede di superare i 4 miliardi di euro di fatturato entro il 2026, attraverso una proposta di valore differenziale, con forte spinta all'espansione e migliorando le vendite nei negozi esistenti e nel canale online. La prima E del piano, Elevate, presenta una tabella di marcia che si concentra sul rafforzamento della proposta di valore differenziale in tutte le linee. L'azienda aumenterà il valore del marchio attraverso aspirazione, qualità e uno stile unico progettato a Barcellona, mettendo la sostenibilità al centro dell'azienda.

Attraverso il secondo pilastro, Expand, l'azienda continuerà a concentrarsi sulla crescita dei negozi, fissando un obiettivo di oltre 500 nuove aperture entro il 2026, principalmente nei mercati strategici dell'azienda. Il Piano 4E intensificherà la sua presenza in mercati come Spagna, Francia, Italia, Germania, Regno Unito, Polonia, India, Canada e Stati Uniti. Sebbene nel 2023 il Paese americano sia già diventato uno dei principali in termini di fatturato per Mango, la previsione è che continui a crescere fino a diventare la seconda area geografica più importante, superata solo dalla Spagna. Anche la crescita delle linee sarà fondamentale nei prossimi anni.

Il terzo pilastro del piano, Earn, ha la priorità di garantire una crescita sostenibile e di guidare il miglioramento delle vendite nel parco negozi esistente e nel canale online. Per garantire la creazione di valore, saranno fondamentali lo sviluppo tecnologico, la gestione dei dati, l’intelligenza artificiale e l’eccellenza operativa.

Attraverso il quarto pilastro del piano, Empower, l'azienda mira a responsabilizzare e far crescere i propri team (oltre 15.500 dipendenti), promuovendo l'orgoglio di appartenenza e disponendo dei migliori talenti per garantire la migliore organizzazione possibile.

Mango ha rafforzato la propria corporate governance inserendo, il 1° marzo, quattro amministratori indipendenti di grande prestigio nel proprio consiglio di amministrazione, portando così la sua composizione a nove membri.