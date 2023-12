Gallery. Mango al Merlata Bloom di Milano con il format New Med

Il punto di vendita aperto all'interno del centro commerciale Merlata Bloom di Milano segue il format New Med di Mango ispirato alla casa mediterranea

Mango continua a espandersi sul territorio italiano puntando su location strategiche, ad alta densità di traffico pedonale. Tra le ultime aperture va segnalata quella all'interno del nuovo centro commerciale di Milano Merlata Bloom dove il brand ha realizzato un punto di vendita sviluppato su un'area di 320 mq con un'offerta esclusivamente dedicata alla donna.

Il format proposto si rifà al concept di negozio di ispirazione mediterranea, New Med, che coniuga sostenibilità e integrazione architettonica. Il format concepisce il negozio Mango come una Casa mediterranea con diversi ambienti in cui predominano toni caldi e colori neutri, abbinati materiali tradizionali, artigianali, sostenibili e naturali, come ceramica, tufo, legno, marmo e pelle.

Il piano di sviluppo

Questa apertura rientra nel piano di espansione di Mango in Italia che nel corso del 2023 ha realizzato quindici punti di vendita potenziando la sua rete che arriverà a quota 90 entro la fine dell’anno. I progetti di espansione si concentrano sul nord Italia con nuovi negozi in città come Bologna, Torino, Brescia e Lonato, oltre che a Roma, Milano, Firenze e Palermo. L'azienda ha inoltre ristrutturato diversi negozi per inaugurare il suo negozio New Med

concept, presente nei principali flagship store del mondo.