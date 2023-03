Mango investe nel noleggio abiti da cerimonia La Más Mona

Mango ha investito nella startup di abiti a noleggio La Más Mona che ha portato al lancio del nuovo servizio di abiti a noleggio www.mangorenting.com

Mango ha investito nella startup di abiti da cerimonia noleggio La Más Mona attraverso un cofinanziamento che in questa prima fase ha portato al lancio in test del nuovo servizio di abiti a noleggio di Mango dal sito www.mangorenting.com.

Mango propone il servizio di noleggio, flessibile e sostenibile

Se i trend anche nel fashion sono quello della continua ricerca di novità, pur nell'attenzione alla sostenibilità, come integrare i due elementi? Con il noleggio di abiti, proposto per ora come pilota in collaborazione con la startup La Más Mona.

Per la startup, un'occasione di lavorare con un'operatore internazionale del mondo fast fashion (qui i risultati del 2022), testare il proprio modello di business e ricavare utili indicazione per scalarlo.

Per Mango, un passo ulteriore sulla strada dell'innovazione, per la parte condotta dal Mango StartUp Studio e inaugurato con altri due investimenti: Recovo, startup specializzata nella rivendita di rifiuti tessili, e Payflow, specializzata per i salari on demand e sistemi di remunerazione flessibili.

La Más Mona avrà così accesso a un programma di accelerazione, ricevendo insieme ai finanziamenti anche know how nel campo del retail su larga scala e nell'internazionalizzazione delle operation e della tecnologia, oltre che naturalmente per la gestione delle persone.

La Más Mona è una startup nata nel 2012 con l'obiettivo di realizzare un consumo più intelligente, responsabile e sostenibile, a partire da una piattaforma di abiti a noleggio b2c. Vestiti da cerimonia ma anche per il quotidiano. L'attività si è poi estesa con un modello b2b rivolto ai brand interessati a lanciare un proprio servizio di noleggio abiti rivolto creato grazie ai propri clienti. Vanta 315.000 clienti registrati e 35.000 articoli noleggiati.

Online in test il noleggio abiti di Mango

Intanto è partito il pilota per il noleggio abiti di Mango, per ora una 40ina di referenze con aggiornamenti mensili, pensate per ben figurare in tutte le occasioni di festa e cerimonia.