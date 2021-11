Mango: un flagship store a Londra

Apre in Oxford Street a Londra il flagship store di Mango, sviluppato su una superficie di 1.400 mq con un'offerta che comprende le linee Woman, Man e Kids. Questo negozio replica il format in stile mediterraneo già sperimentato in altri flagship store internazionali del marchio basato sulla valorizzazione dell'essenza mediterranea, come il calore e la naturalezza. Lo spazio infatti non vuole essere soltanto un mero concept dedicato alla vendita ma uno strumento per conoscere lo stile di vita mediterraneo e le culture ad esso associate.

Per l'evento di inaugurazione alla Serpentine North Gallery, sono state esposte le nuove

collezioni del marchio per le feste. Gli elementi chiave dell'abbigliamento femminile sono abiti lucidi, cappotti di pelliccia, l'uso di paillettes e frange, e accenti in diverse tonalità di verde. Oltre ai capi festivi, sono state presentate proposte più urban ispirate agli anni ‘70 in una gamma di colori dal verde al rosa, fino al rosso e al marrone con una base di denim.

Per la linea maschile, sono state presentate sia le collezioni da festa sia quelle casual per

rispondere a tutti i tipi di esigenze.