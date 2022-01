Marca, la fiera delle mdd slitta a primavera

Il tradizionale appuntamento con il mondo delle mdd è rimandato alla primavera, in data da destinarsi: come si legge in una nota pubblicata sul sito della manifestazione (www.marca.bolognafiere.it), BolognaFiere in accordo con ADM, Associazione Distribuzione Moderna, e dopo un ampio confronto con gli espositori e gli operatori, ha reputato opportuno posticipare alla primavera la manifestazione leader nazionale per il settore MDD.

"L’escalation degli indicatori pandemici registrati, le previsioni del picco nei contagi nelle prossime settimane e le conseguenti limitazioni nei trasferimenti nazionali e internazionali sono alla base della decisione di posticipare lo svolgimento della 18esima edizione di MarcabyBolognaFiere programmata nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2022" i motivi alla base di questa decisione.

Data da definire

Non sono ancora state indicate delle nuove date, che saranno comunicate in tempi molto brevi, anche se diverse fonti parlano di marzo, se non aprile, come date possibili.

"Le oltre 900 aziende che hanno aderito a questa edizione dell’evento -continua la nota-, confermandone la strategicità per lo sviluppo del business a livello globale, potranno in questo modo contare in un contesto in cui, a seguito del rapido avanzamento delle campagne vaccinali, sarà superata l’attuale situazione di incertezza e ristabiliti anche i collegamenti internazionali".