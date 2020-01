Marca2020 D.IT: le novità in assortimento

Crescono le private label di D.IT-Distribuzione Italiana, il progetto multi-insegna e multi-brand che coinvolge Sigma, Sisa e Coal. Nello specifico ottengono ottimi risultati le linee specialistiche premium/gourmet Gusto&Passione, biologica VerdeMio e benessere Equilibrio&Piacere, che hanno raddoppiato le vendite rispetto all’anno precedente, con VerdeMio. Una crescita da attribuire anche al restyling e al rinnovamento grafico dell'immagine di queste linee, che ha consentito il consolidamento dell’offerta su olio, pasta, verdure surgelate, legumi, gelati, confetture, conserve vegetali e animali, frutta fresca e latticini. Così come importanti sono stati i nuovi lanci esclusivi e distintivi come nel caso delle Caramelle Biologiche VerdeMio realizzati in collaborazione con un fornitore artigianale molto attento alla lavorazione e selezione delle materie prime.

Attualmente il segmento dei prodotti a marca del distributore rappresenta oggi il 13% del fatturato che si aggira intorno a 3 miliardi di euro, con un aumento a parità di rete dell'1,5% sull'anno precedente, in oltre 1.200 punti di vendita.

La partnership con Slow Food Italia

È risultata strategica la collaborazione con Slow Food Italia, che ha portato allo sviluppo di Gusto&Passione Selezione Slow Food e al lancio di 4 referenze di birra artigianale da 33 cl declinate nelle varianti Pils, Bock, Blonde Ale e Ipa, prodotte in Val di Susa da un piccolo birrificio, seguito dopo poche settimane dal lancio di una linea di prodotti di Pasticceria Secca che attualmente include Canestrelli, Baci di Dama, Pandolcini, Biscotto della Salute e Lagaccio, tutti già disponibili presso i punti di vendita della rete.

Nei prossimi mesi il progetto prevede di integrare ulteriormente la linea con referenze di eccellenze territoriali del comparto Salumi e di proporre una serie di affettati in busta da 80-100 gr.

Le novità per il 2020

L’obiettivo è di ampliare l'offerta delle linee specialistiche e, in particolare, una linea di Frutta Secca Mono porzione Biologica a marchio VerdeMio da 7 referenze (Mandorle, Nocciole, Anacardi, Noci, Uva Sultanina più due Mix); una linea di Yogurt Originale Greco Colato con lo 0,10% di grassi a marchio Equilibrio&Piacere da 4 referenze (Bianco, Fragola, Mirtillo e Pesca); una linea di Prodotti per la Casa a marchio VerdeMio Eco da 4 referenze (Sgrassatore Multiuso, Ammorbidente, Detersivo Bucato, Detersivo Piatti); una linea di Prodotti per la Cura della Persona con estratti di origine Biologica a marchio VerdeMio da 4 referenze ( Sapone Liquido, Bagnodoccia, Shampoo, Detergente Intimo); una linea di Tisane Biologiche da 3 referenze a marchio VerdeMio (Rilassante, Depurativa e Regolarità); una linea di Prodotti Freschi Avicoli da 5 referenze a marchio VerdeMio.

Nell’ambito della linea Gusto&Passione, parallelamente al progetto portato avanti con Slow Food, sono in fase di sviluppo, su alcuni territori, delle referenze di carni fresche da piccole produzioni locali, autoctone e, in alcuni casi, certificate dai vari consorzi Dop/Igp.

Per quanto riguarda VerdeMio e Equilibrio&Piacere l'intento è poi quello di ridurre l’impatto ambientale degli imballi sia primari che secondari.