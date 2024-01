Massaro/Circana: mdd mainstream protagoniste della crescita

Il ruolo chiave giocato dalla Mdd nel 2023 è al centro del XX Rapporto Marca by BolognaFiere a cura di Circana. In un periodo molto complesso, piagato da crisi globali e climatiche, precarietà lavorativa e aumento dei prezzi dei beni di consumo, le famiglie italiane si trovano ad affrontare incertezza e preoccupazioni diffuse. È in questo contesto che emerge con forza la tendenza a scegliere sempre più spesso i prodotti del distributore: nel tentativo di contenere i costi, i consumatori privilegiano infatti alternative di qualità, ma generalmente più economiche.

Mdd e inflazione

In un mercato sottoposto a una forte pressione dovuta all’incremento dell’inflazione, si osserva una crescita (+9%) del totale del largo consumo confezionato, guidata da un’inflazione a doppia cifra (10%) e con una contrazione dei volumi di vendita dell’1,4%. Diverso il quadro per la marca del distributore che, oltre a registrare un incremento significativo a valore (+15,4%), che le consente di raggiungere 22,1 punti di quota, con un guadagno di +1,2% rispetto allo stesso periodo 2022 – cresce anche in termini “reali” a volume (+4,7%). Questo nonostante un’inflazione superiore all’industria di marca (10,6 vs 10), ma che risulta in discesa negli ultimi mesi. Analizzando le categorie merceologie, migliora il posizionamento competitivo della Mdd in tutti i reparti merceologici con un particolare guadagno di punti quota nel settore del freddo (+2,7%), cura persona (+2,1%), cura casa (+1,8%) e nel fresco (+1,6%). La crescita a valore tra i reparti è sostenuta da una crescita anche a volume. Il trend positivo della Mdd va di pari passo con un aumento dell’offerta che le consente di raggiungere il 16,6% di quota assortimentale, in aumento dello 0,7% rispetto al 2022.

Mdd mainstream protagoniste, linee premium in rallentamento

I segmenti di offerta mainstream e primo prezzo guidano la crescita a valore della Mdd (insegna, +16,2%; marchi Do, +42,9%; primo prezzo, +19%), mentre rallenta la crescita delle linee di alta gamma a eccezione del funzionale che con un +15,3% che mantiene un buon dinamismo. Anche per la Mdd si rilevano segnali di ripresa della pressione promozionale (+1,4%) con un’inversione di tendenza rispetto al passato, ma non ancora ai livelli pre-pandemici.