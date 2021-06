Maxi Zoo replica il format di prossimità

Si amplia l'offerta di Maxi Zoo Italia, parte del Gruppo Fressnapf, che si propone ai consumatori con nuovi format per intercettare nuovi target e conquistare differenti aree urbane. Dopo la prima apertura a Milano, l'insegna petstore sbarca a Roma, nel cuore del quartiere della Garbatella con un format di prossimità situato in via Caffaro 127/133. Questo punto di vendita si affianca ai 126 negozi tradizionali già attivi sul territorio italiano. Lo store si sviluppa su un'area di 264 mq e propone un assortimento di oltre 5.000 prodotti dedicati a cani e gatti, roditori e volatili con i tradizionali servizi dell'insegna tra cui l'incisione delle medagliette per i cani e gatti o il programma fedeltà Payback.

L'obiettivo di Maxi Zoo è di diversificare la presenza sul mercato con un format small destinato a chi abita in zona e può effettuare una spesa più frequente, veloce e facile senza spostarsi in auto.

“L’apertura dello small format di Roma segna un’ importante tappa nella nostra strategia cross-canale con cui vogliamo confermarci sempre più come un punto di riferimento per chi ama prendersi cura dei propri pet -dichiara Luca Rotunno, national purchasing & marketing director di Maxi Zoo Italia-. Con questo nuovo store si rafforza la presenza di Maxi Zoo sul territorio italiano: la nostra esperienza, i nostri prodotti e servizi diventano così più accessibili a tutti coloro che hanno a cuore il benessere e la felicità dei loro amici animali”.

1 di 3

La strategia omnicanale di Maxi Zoo

La catena punta ad una integrazione sempre maggiore tra canale fisico e digitale in un’ottica cross-canale. In questo contesto si colloca il lancio della piattaforma eCommerce di Maxi Zoo in Italia.