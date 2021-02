Maxi Zoo Italia (catena del gruppo tedesco Gruppo Fressnapf), la più grande catena europea di punti di vendita di alimenti e accessori per animali, apre nel centro di Milano, Corso XXII Marzo 33, al posto di Euronics, con un formato innovativo: uno spazio che avvicina il marchio, abituato a megastore out-of-town, spesso a fianco di grandi centri commerciali, al cuore della città rendendo l’assortimento di prodotti più accessibile a un'utenza che non vuole o deve fare chilometri in auto.

Quello di Milano è il primo test a livello europeo: sarà replicato con le prossime aperture a Bologna e di nuovo a Milano.

Maxi Zoo ha deciso di affiancare ai 123 negozi tradizionali nuovi esercizi dalle dimensioni più ridotte, con assortimento selezionato di prodotti, che garantiscono lo stesso servizio dei punti di vendita più grandi.

Con l’apertura degli small format Maxi Zoo sviluppa il concetto dello store di prossimità, per gli acquisti di chi abita in zona, senza necessità di utilizzare l’auto, o per chi predilige punti d’accesso più agili per una spesa rapida e frequente.

Nei nuovi 150 mq, i visitatori potranno scoprire una selezione di più di 3.000 prodotti dedicati a cani e gatti e servizi pensati per prendersi cura al meglio dei propri amici animali: dalla possibilità di incidere le medagliette al programma fedeltà Payback, con il supporto di un personale formato.

Una strategia commerciale che punta ad una integrazione sempre maggiore tra canale fisico e digitale in un’ottica cross-canale e che anticipa il lancio, nelle prossime settimane, della piattaforma e-commerce di Maxi Zoo in Italia: i nuovi format rappresenteranno così anche un punto di riferimento per chi vorrà acquistare i prodotti online e ritirarli vicino a casa.

Come spiega Luca Rotunno, direttore acquisti e marketing di Maxi Zoo Italia, l'apertura milanese di XXII Marzo "è un'importante tappa nella nostra strategia cross-canale con cui vogliamo confermarci sempre più come un punto di riferimento per chi ama prendersi cura dei propri pet (cioè: animali domestici, ndr). Con questo nuovo store si rafforza la presenza di Maxi Zoo sul territorio italiano: la nostra esperienza, i nostri prodotti e servizi diventano così più accessibili a tutti coloro che hanno a cuore il benessere e la felicità dei loro amici animali".