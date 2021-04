La strategia cross-canale di Maxi Zoo Italia

Un’offerta digitale ampia e articolata per potenziare la propria presenza. Maxi Zoo sviluppa la partnership con la tech company ShopFully e tutti i tre suoi marketplace ossia DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile.

“Il settore retail sta vivendo una grande trasformazione legata alle nuove abitudini di acquisto e informazione dei consumatori, che vivono la relazione con i brand in ottica cross-canale, alternando e integrando l’esperienza in store con quella digitale- commenta Luca Rotunno, national purchasing&marketing director di Maxi Zoo Italia-. Per un’azienda come la nostra che ogni giorno incontra migliaia di persone, è importante sperimentare le potenzialità che il digitale offre e attivare modalità d’interazione sempre nuove che ci consentano di essere ancora più vicini alle esigenze del consumatore”.

Lo sviluppo digitale di Maxi Zoo

Nel corso del 2021 l’insegna petstore ha programmato una serie di aperture in più aree geografiche. Per questo motivo ha scelto di potenziare gli investimenti in un’ottica multicanale con l’obiettivo di raggiungere il 100% dei responsabili di acquisto geolocalizzati in prossimità di ciascuno dei suoi punti di vendita selezionati. L’intento è di distribuire, grazie alla piattaforma tecnologica di ShopFully, le proprie promozioni su tutti i canali digitali, nel momento e nel formato migliore per il consumatore, misurando poi il successo delle campagne in termini di visite in store.

“Il settore pet è oggetto di una crescita molto forte negli interessi degli italiani, come dimostra l’andamento delle ricerche di cibo per cani e gatti: solo nel marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ha registrato un aumento di oltre il 180%. Per questo è fondamentale poter raggiungere i clienti attuali e potenziali nel momento in cui cercano informazioni, con i contenuti e i formati per loro più adeguati, utilizzando lo strumento più usato per effettuare le ricerche pre shopping: lo smartphone” afferma Marco Durante, vp sales&marketing Italia di ShopFully.

Il lancio dell’eCommerce

Maxi Zoo attiva anche il suo canale eCommerce con un assortimento di oltre 8.000 prodotti dedicati a cani, gatti, uccelli, roditori, pesci e rettili che copre tutte le fasce di prezzo. Il sito sarà ottimizzato per la fruizione su tutti i device (pc, tablet e smartphone), e dotato di sezioni dedicate a consigli e informazioni per crescere al meglio i propri animali domestici, con i contributi di esperti.

“In un anno straordinario come quello che stiamo vivendo, abbiamo accelerato i nostri sforzi per ampliare le opportunità d’incontro con i clienti e l’apertura del canale e-commerce rappresenta un tassello fondamentale in questa direzione –aggiunge Luca Rotunno-. L’eCommerce ci permetterà di essere ancora più capillari sul mercato e di lavorare in sinergia con i nostri store tradizionali in un’ottica cross-canale, implementando nei prossimi mesi anche altri servizi, come il click&collect e la possibilità di ordinare in negozio con il supporto del personale e ricevere comodamente a casa i prodotti”.