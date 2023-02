MD amplia l’offerta mdd: le novità di Enotrium e Lettere d’Italia

Importanti novità per il settore vini di MD che amplia la sua offerta di prodotti a marchio del distributore con le linee Enotrium e Lettere d'Italia

Una proposta made in Italy per l'offerta vini a marchio del distributore di MD. Il brand Enotrium, presentato in occasione di Marca 2023, comprende i vini autoctoni dell'insegna. Che il comparto dei vini sarebbe stato oggetto di un attento sviluppo lo aveva annunciato Giuseppe Cantone, direttore commerciale MD a ottobre 2021 in occasione di un workshop organizzato dal Vinitaly di Verona: “Il consumatore deve poter scegliere di fare la spesa in MD anche per i vini”, aveva spiegato.

La proposta MD

Oggi lo scaffale vini di MD, con le proposte Enotrium e Lettere dall’Italia, si presenta arricchito e razionalizzato con l’inserimento di varie etichette e di un’ampia scelta di Docg, Doc, Igt, vini locali e biologici. La novità è il Conegliano Valdobbiadene, in bottiglia magnum, prosecco superiore extra dry firmato Lettere dall’Italia, lanciato a dicembre 2022, in bottiglia da 1,5 l. La proposta inoltre comprende: Zibibbo Igt 0.75 cl, proveniente dalla Sicilia, il vino Albana secco 0.75 cl prodotto in Emilia Romagna, entrambi bianchi. Per quanto riguarda i rossi propone il Vino Corvino Verona Igt da 0.75 cl, veneto, e il Vino Malbo Igt, un frizzante dolce, anche in questo caso emiliano. “Lettere dall’Italia ed Enotrium esprimono bene la filosofia di MD e si confermano come distintivi delle nostre scelte future – spiega il Cavalier Podini – perché riassumono in sé i valori che hanno decretato il successo del nostro marchio in questi 29 anni. Le nostre Lettere sono messaggi che ciascuno di noi vorrebbe ricevere, perché parlano del nostro buon cibo e dei sapori della tradizione regionale italiana -prosegue-. Il pack mette l’accento su quegli elementi che rendono ancora più speciale la tavola degli italiani. Di ogni prodotto si racconta la storia e il legame con il territorio di provenienza presentato anche con bellissime immagini; si spiega, anche attraverso curiosità e aneddoti, come la cultura e il lavoro abbiano trasformato le materie prime in una eccellenza”.

I controlli

Alla base delle proposte dell'insegna c'è la volontà di "dare al cliente la certezza di acquistare un prodotto di qualità al giusto prezzo". Per questo motivo vengono effettuati controlli periodici, una ricerca costante di prodotti premium e attuali, sulla base di Protocollo di analisi chimico-fisiche e organolettiche che si è tradotto nel 2020 in oltre 600 controlli sui vini proposti.