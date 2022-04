MD: nuovo polo logistico a Cortenuova

La struttura, di 182.000 mq, è in grado di servire 250 punti di vendita, gestendo poco meno di 1/3 delle consegne annue effettuate dal retailer

È stato inaugurato il nuovo polo logistico Md di Cortenuova (Bergamo) che, esteso su una superficie netta di 182.000 mq (di cui 112.000 mq coperti destinati alla movimentazione delle merci) è il più grande in Italia nel canale discount.

Per la realizzazione del suo 7° centro di distribuzione – che si aggiunge a quelli di Gricignano (Ce), Macomer (Nu), Bitonto (Ba), Mantova e ai due di Dittaino (En) – l’insegna ha stanziato circa 100 milioni di euro per la riqualificazione e la ristrutturazione dell’area e la fine dei lavori.

Cortenuova è in grado di gestire, a regime, poco meno di un terzo del totale di tutte le

consegne annue di MD. Saranno infatti complessivamente oltre 60 milioni i colli all’anno che partiranno dalla nuova struttura, con una prevalenza stimata dai responsabili della logistica dell’insegna dei generi vari (62%) sul fresco (38%).

Elemento distintivo del polo è un magazzino automatizzato adibito allo stoccaggio dei

generi vari che, su una superficie di soli 8.000 mq per 32 di altezza, è in grado di contenere oltre 40.000 pallet. Questi ultimi, dopo lo scarico dai mezzi in consegna, transitano attraverso baie di ingresso automatizzate e, superati i controlli effettuati presso le barriere, vengono traghettati all’interno del magazzino da navette in movimento su un anello, e infine collocate nelle celle di stoccaggio da trasloelevatori.

Tra le altre soluzioni all’avanguardia adottate nel polo logistico, si evidenziano anche i veicoli Lgv (Laser guided vehicles), dotati di batterie al litio e con punti di ricarica automatici, che consentono il collocamento dei pallet nelle posizioni di presa. Sono stati inoltre introdotti una macchina Toppy per sostituire i pallet danneggiati o non idonei, e un sistema di voice picking per tutti gli operatori.

Il polo logistico è stato costruito in un'ottica di sviluppo ecoattento. La struttura sorge infatti su un’area dismessa precedentemente occupata da un’acciaieria e il terreno è stato oggetto di un’opera di bonifica senza utilizzare suolo agricolo. Tra le altre innovazioni, si segnalano: l’implementazione di un sistema di recupero dei cartoni e delle cassette per l’ortofrutta dai punti di vendita, per ottimizzarne il riutilizzo; l’interscambio pallet alla pari, la riduzione delle emissioni di Co2 con i camion Lng e l’utilizzo di carrelli con batterie al litio a ricarica rapida, che eliminano emissioni da piombo, mentre è prevista l’installazione di un sistema fotovoltaico sul tetto.

Le 121 baie di carico adottano sistemi per la massima sicurezza delle operazioni di carico e scarico: le guide per le ruote dei camion consentono il collocamento del mezzo in perfetta corrispondenza del punto di carico, mentre un sistema semaforico molto visibile e compreso universalmente segnala con la luce rossa al conducente che la pedana è ancora in uso, concedendo il 'via libera' con la luce verde.

La gestione degli accessi dei trasportatori consente di velocizzare le operazioni e servire attualmente 250 negozi MD nel nord ovest del Paese e in Lombardia. Collocato in posizione strategica, allo snodo dei principali collegamenti autostradali, la percorrenza media calcolata dal centro di distribuzione al punto di vendita è inferiore ai 200 km tra andata e ritorno e garantisce a ciascun negozio 2,5 rifornimenti di generi vari e 5 di fresco per settimana.

Nei due anni dei lavori a Cortenuova hanno operato circa 40 aziende dell’indotto, soprattutto bergamasche, e, a rotazione, oltre 3.000 persone. Attualmente ci lavorano

circa 450 tra magazzinieri, impiegati, addetti alla pulizia e tecnici. Qui verrà trasferita la sede amministrativa di Trezzo sull’Adda (Mi).

Il nuovo polo logistico dovrà sostenere lo sviluppo della rete, il potenziamento dell’offerta dei freschi, l’incremento dell’offerta di non food, l’ampliamento dei canali digitali di eCommerce e il servizio ai clienti, elementi tradizionalmente alla base della strategia di crescita del Gruppo.