MD si aggiudica 4 premi a Plma 2022

L’azienda si è distinta, durante la manifestazione, quale insegna italiana più premiata. Tre i riconoscimenti assegnati alla linea Lettere dall’Italia, uno a La Fattoria

In occasione di Plma, nota fiera internazionale dedicata alla Mdd (Amsterdam, 31 maggio - 1 giugno 2022), MD si è aggiudicato 4 “Plma’s 2022 International Salute to Excellence Awards” per i propri prodotti a marchio. Nella fattispecie, ben tre premi sono stati assegnati alla linea Lettere dall’Italia di MD, che ha vinto nelle categorie “Pizza Surgelata” per la Pizza Margherita, “Zuppe” per la Zuppa pugliese e “Gelati” per il Gelato alla Nocciola e Cioccolato con Nocciole e Panna Italiane. A completare la rosa di prodotti MD vincitori, La Fattoria Selezione Carpaccio di Bresaola nella categoria “Antipasti freddi”.

“Siamo orgogliosi di ricevere dei riconoscimenti così prestigiosi -afferma Giuseppe Cantone, direttore commerciale di MD–. Alla conferma di un prodotto di qualità si affianca il grande lavoro svolto dai nostri packaging designer che hanno unito innovazione e sostenibilità creando packaging che soddisfano a pieno le esigenze dei consumatori. Le motivazioni indicate dai giudici ci confermano che il cammino intrapreso è corretto e la nostra strategia si sta rivelando vincente”.

Sono stati presi in esame dalla giuria del Plma più di 450 prodotti di 69 categorie merceologiche, sviluppate da 51 retailer in rappresentanza di 20 Paesi. I prodotti sono stati giudicati per: concept del prodotto, gusto e aspetto, packaging e presentazione e rapporto qualità-prezzo