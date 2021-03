Md e Goodify: insieme a sostegno del Banco Alimentare

Tu acquisti. Noi doniamo è lo slogan scelto per promuovere l'iniziativa solidale di Md, sviluppata con la piattaforma di social goodness Goodify, che si protrarrà per i prossimi quattro mesi a vantaggio delle fasce di popolazione più fragili. Con questa attività, Md sostiene il Banco Alimentare, organizzazione che distribuisce quotidianamente cibo a 7.500 organizzazioni caritative in tutta Italia. “Insieme ai nostri clienti -spiega Patrizio Podini, fondatore e presidente dell’insegna- che, con le nostre scelte e azioni quotidiane, possiamo e dobbiamo fare la differenza. Specialmente in un periodo così difficile per il Paese e per molte famiglie, vogliamo andare al di là dell’offerta di prodotti di qualità ad un prezzo accessibile, arricchendo il gesto della spesa di un ruolo sociale”.

Nel corso dell'iniziativa, per ogni spesa di almeno 30 euro effettuata presso un qualsiasi punto di vendita Md, l’insegna devolverà 1 euro a Banco Alimentare. Il cliente contribuirà semplicemente collegandosi all’App Md, sezione Goodify, e scansionando il QR code presente sullo scontrino della spesa. I clienti potranno inoltre scegliere a quale sede regionale di Banco Alimentare devolvere l’offerta.

Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, sottolinea l'importanza di iniziative di questo tipo. “Purtroppo sono sempre più numerose le persone che si trovano ad avere bisogno di un aiuto alimentare -afferma-. È per noi fondamentale quindi il supporto di aziende come Md e Goodify che dimostrano una spiccata sensibilità per queste gravi problematiche sociali, perché solo con l’aiuto di tutti possiamo contrastarle”.