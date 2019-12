Md sponsor dei Campionati Italiani di Scherma 2020

Dopo la collaborazione con Aquila Basket, compagine di campionato A1, e la brandizzazione dello stadio San Paolo durante le partite in casa del SSC Napoli, l'insegna Md sostiene i Campionati Italiani 2020 per i quali sarà sponsor. Una scelta dettata, stando a quanto sottolinea l'azienda in una nota ufficiale, “dall’affetto del Cavalier Podini per la città di Napoli”.

La presenza di Md sul territorio italiano

L'insegna è attiva in Italia nel settore discount con oltre 780 punti di vendita, serviti da 8 centri logistici per la distribuzione a cui si aggiungerà presto quello di Cortenuova, in provincia di (Bergamo) destinato a diventare il più grande polo logistico in Italia nel canale discount.

L’azienda detiene una quota di mercato del 15%, e occupa 7.000 dipendenti.

Il piano di sviluppo fino al 2021 prevede l’apertura ogni anno di una media di 45 strutture con superfici di 1.500/2.000 mq e circa 550 nuove assunzioni. L’investimento previsto è circa un miliardo di euro.