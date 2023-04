Meat Crew, quando lo youtuber apre il suo fast food

Meat Crew è un brand lanciato da Mocho, youtuber con una grande passione per i cibi e le specialità della cucina stile Usa

Meat Crew è il primo fast food ideato da uno youtuber in Italia. È in viale Bligny 18 a Milano, a pochi passi dall’Università Bocconi. Aperto 7 giorni su 7, dalle 12 alle 23. Nel menù, i piatti più segnaletici dello stile Meat Crew come il Crispy Double Smash, il Mac and Cheese o il Chili Dog. I prezzi non sono quelli di McDonald’s…Siamo ben oltre i 20 euro: la fascia di prezzo è quella di un fast food di qualità, rivolto a un pubblico giovane e interessato "che ricerca altissimi standard". Per esempio, il menù offre panini con pastrami, non reperibili nei normali fast food.

L’offerta comprende servizio al tavolo per 40 coperti, consegna a domicilio e asporto, e un angolo dedicato al merchandising ufficiale, sempre targato Meat Crew. Il nuovo fast food ha in vendita anche tutti i prodotti disponibili sull’eCommerce di Mocho, come le American Box, ovvero speciali confezioni con all’interno gli ingredienti per ricreare i piatti di Mocho; le bistecche unconventional e la linea Easy Barbecue, ricette al barbecue pronte in 5 minuti per vivere a casa propria l’esperienza del BBQ in stile North Carolina. Meat Crew è una linea racchiude il locale fisico appena inaugurato a Milano, un camion-negozio itinerante (food truck), merchandising e un eCommerce.

Il brianzolo Massimo Novati, alias Mocho, debutta nel 2018 su YouTube con una nuova serie di video per Cucina da Uomini dove trova spazio la sua passione per il junk american food e per il barbecue. Ci sono video-ricette con tipici piatti americani rivisitati con il suo tocco deluxe o rivisitazioni dei piatti legati alla nostra cucina, sempre caratterizzate dall’abbondante stile di Mocho. Nel 2020 è protagonista del suo primo programma tv This is America in onda su Food Network Italia. Il format esagerato e irriverente, interamente prodotto da Realize Networks, è il primo interamente dedicato alla cucina made in Usa in Italia. Lo show, nel 2021, viene riconfermato per una seconda stagione. Mocho è stato anche tra i volti del programma Ogni Mattina, in onda su Tv8. Attualmente il suo canale YouTube conta oltre 11 milioni di visualizzazioni e più di 167.000 iscritti.

Lo youtuber brianzolo è rappresentato da Realize Networks: Pasquale Arria, il fondatore, ha accettato questa nuova sfida inaugurando un locale che propone burger e piatti ormai già iconici dello stile “Meat Crew” e che i clienti hanno potuto gustare in anteprima al food truck o al ristorante pop-up. Obiettivo prioritario di Meat Crew è diventare il punto di riferimento italiano del cibo da strada stile Usa, portando un'esperienza gastronomica e culturale "tosta, ma di qualità", attraverso la guida di Mocho e la sua conoscenza del cibo americano e dell’America, con l’eCommerce, le ricette americane cucinate sul food truck e le proposte culinarie del fast food.