Med Store: a Macerata un punto di vendita dedicato al mondo Apple

Ambienti minimalisti per un’offerta hi tech. Apre a Macerata un negozio Med Store, inaugurato da Gruppo Med, e rivolto agli appassionati dei prodotti Apple e dell’alta tecnologia. Lo store è stato realizzato in via Cluentina e rispecchia l’immagine della catena che propone spazi ampi e luminosi, con tavoli bianchi posti come isole centrali per l’esposizione dei prodotti, linee morbide ed elementi in legno per esaltare i contrasti suggerendo elementi naturali. Il punto di vendita è stato disegnato dall’azienda Trivellini Mobili, partner storico di Med Store.

Il sistema di luci è stato studiato per rendere più accogliente l’atmosfera esaltando al tempo stesso i prodotti in assortimento. Lo store è studiato e progettato per garantire la migliore esperienza d’acquisto e il massimo dei servizi post vendita grazie all’assistenza tecnica certificata Apple, la programmazione di eventi formativi gratuiti oltre ai corsi professionali personalizzati.

Il Gruppo Med

Sandro Parcaroli, rivenditore ufficiale dei prodotti Apple in Italia, ha creato il Gruppo Med nel 1982 a Macerata, città dove è stata realizzata, nel 2007, anche la prima struttura dell’insegna Med Store. Oggi la catena, attiva con negozi Apple Premium Reseller e Point affiliati, continua ad espandersi sul territorio.