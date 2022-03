MediaWorld chiude un 2021 (anno fiscale ottobre 2020–settembre 2021) all'insegna della crescita con un fatturato di quasi 2,7 miliardi di euro, +17,9% rispetto al 2020, incremento equivalente a 400 milioni di euro in più di ricavi. Media World controlla e gestisce attraverso 5.000 collaboratori 119 punti di vendita diretti in tutto il territorio nazionale, integrati alla piattaforma eCommerce. Il risultato 2021 si deve anche all'aumento delle vendite online (cresciute a doppia cifra, superati ampiamente i valori record del 2020) e alle performance del canale fisico nonostante il significativo impatto delle restrizioni governative connesse alla pandemia, che hanno comportato la chiusura di 87 punti di vendita durante weekend, festivi e prefestivi tra fine ottobre 2020 e maggio 2021, periodo nel quale l’incidenza delle chiusure dei punti vendita è stata più che doppia rispetto ai principali concorrenti.

Ancora più notevole la crescita del margine operativo lordo (+85%) e dell’utile netto (+198%) rispetto al 2020. Gli investimenti nel 2021 (28,7 milioni di euro, +40% rispetto al 2020) hanno permesso, fra l'altro, la completa ristrutturazione di 17 punti di vendita, l’apertura di 3 nuovi negozi e l’avvio di un investimento pluriennale per l'avanzamento dell’infrastruttura tecnologica.

La generazione di cassa derivante dalla gestione operativa e le azioni per aumentare il capitale circolante hanno migliorato la posizione finanziaria netta (+48,9 milioni rispetto al 2020), positiva a fine esercizio per 214,8 milioni di Euro.

“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti nell’anno appena trascorso -dichiara Luca Bradaschia, amministratore delegato di MediaWorld-. Il 2021 ha rappresentato per MediaWorld un anniversario importante, abbiamo compiuto 30 anni di presenza in Italia e, nonostante la complessa congiuntura storica ed economica, i nostri clienti hanno riconosciuto l’enorme impegno profuso dalla nostra squadra. Grandi progetti ci aspettano anche a partire dal 2022. Ci preme ribadire con i fatti il nostro impegno, la connessione con l’intero territorio nazionale e la volontà di proseguire a creare valore, continuando a introdurre nuovi servizi e format in grado di rispondere alle esigenze degli italiani, in costante evoluzione”.

Nel 2022 Media World potenzierà la tecnologia a supporto della strategia omnicanale, senza rinunciare, ovviamente, a investimenti sui punti di vendita fisici. Anzi, prevede nuove aperture su tutto il territorio nazionale con un mix di formati differenti e la modernizzazione di oltre 20 punti di vendita, per un totale di oltre 40 negozi completamente ristrutturati.

L’obiettivo è replicare i successi già conseguiti negli ultimi anni, anche mediante lo sviluppo del formato di prossimità Smart (lanciato nel 2020 e replicato nel 2021 con l’apertura di altri punti di vendita) e del Tech Village. Quest’ultimo, inaugurato con lo store di Milano Certosa nel 2020, sarà replicato a partire dalla prossima apertura del Tech Village a Roma.