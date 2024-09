Il brand MediaWorld sulle maglie dell'Olimpia Milano a partire dalla stagione 2024-2025 e su tutti i materiali di comunicazione della squadra di basket

MediaWorld diventa sponsor principale (Main Sponsor) dell’Olimpia Milano (sesto club sportivo in Italia e primo nella categoria Basket, con una fan base di un milione di tifosi), nelle gare di Lega basket Serie A. La sinergia con Olimpia Milano si esprime anche attraverso i colori: il bianco e il rosso di MediaWorld si fondono con quelli della squadra di basket. Sulla maglia dell'Olimpia la sponsorizzazione MediaWorld non sarà un semplice logo, ma un elemento grafico integrante e valorizzante sul piano estetico.

"Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con l'Olimpia Milano, la squadra di basket più titolata e amata d'Italia -commenta Guido Monferrini, Ad di MediaWorld-. Condividiamo con il club valori fondamentali come la passione, la dedizione e la ricerca costante dell'eccellenza. Siamo certi che questa collaborazione ci permetterà di raggiungere nuovi traguardi insieme, offrendo a tifosi e clienti esperienze uniche e coinvolgenti in capo e fuori campo".

L'accordo pluriennale vedrà il brand MediaWorld campeggiare sulle maglie del campionato italiano della squadra meneghina a partire dalla stagione 2024-2025, e sarà su tutti i materiali di comunicazione di Olimpia Milano e all’interno del Forum durante tutte le partite della Regular Season Campionato ed Eurolega, eventuali playoff di Campionato e di Eurolega.

“Siamo felici di accogliere MediaWorld nella nostra famiglia -aggiunge Christos Stavropoulos, general manager dell’Olimpia Milano-. Oltre ad essere un brand prestigioso, condivide con noi gli stessi valori e lo stesso desiderio di essere all’avanguardia, moderni e vicini alla gente. Collaboreremo insieme per continuare a crescere sia in campo che fuori”.

Una collaborazione che va oltre la sponsorship

La partnership sarà amplificata attraverso un ampio ventaglio di iniziative esperienziali che testimoniano la portata della collaborazione a favore di una audience ampiamente sovrapponibile in termini socio-demografici. Fra queste: biglietti per partite (match tickets) e VIP experience che entreranno nei programmi fedeltà in quelli a premi MediaWorld, sviluppo di prodotti co-branded, attività all'interno dello stadio come spettacolo di metà partita (half time show), miglior azione della partita (moment of the match) e uomo partita (man of the match), eventi speciali, contenuti interattivi sui social di entrambi gli attori e visibilità in store nell’ampia rete di oltre 130 punti di vendita MediaWorld.

I numeri della partnership

La partnership tra MediaWorld e Olimpia Milano godrà di una visibilità omnicanale, grazie alla portata capillare di entrambi i marchi. La sinergia tra la presenza online e offline di MediaWorld e l'enorme seguito di Olimpia Milano, a livello nazionale e internazionale, garantirà una diffusione senza precedenti. Ecco alcuni numeri che testimoniano l'ampiezza di questa partnership:

90 milioni i visitatori unici on line su sito MediaWorld all’anno

65 milioni i visitatori degli store MediaWorld all’anno

> 33 milioni di spettatori live e TV durante le partite di campionato

> 123 milioni di spettatori, considerando anche la visibilità internazionale garantita dall'Eurolega.

La partnership raggiungerà un'audience potenziale ancora più ampia, includendo oltre a tutti i clienti e contatti MediaWorld e tifosi di Olimpia Milano, gli oltre 15.000 giovani coinvolti nell'Armani Junior Program che promuove il basket e i suoi valori sul territorio nazionale. Questo aspetto si integra perfettamente all'impegno pluriennale di MediaWorld a supporto dei giovani che va dalla promozione delle materie Stem con il progetto Tech is Woman alla dotazione di prodotti tecnologici alle scuole con il progetto MediaWorld Lab: pilastri fondamentali delle iniziative di responsabilità sociale d'impresa della catena.