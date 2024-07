Il sito eCommerce di Mediaworld diventa marketplace

Arriva il nuovo marketplace su mediaworld.it: si amplia l’assortimento online con nuovi vendor e produttori

MediaWorld, retailer dell’elettronica di consumo, dà i natali al proprio marketplace sul sito www.mediaworld.it. La novità amplierà l'assortimento dei 131 negozi e del sito di eCommerce. “Il lancio del marketplace -lo descrive Guido Monferrini, amministratore delegato di MediaWorld- rappresenta un passo importante nella nostra strategia omnicanale. In Italia esiste un grande potenziale non ancora completamente espresso nel mercato online”. Il lancio del marketplace consentirà l’ampliamento del portafoglio prodotti in settori ultra-specializzati come componentistica per gaming, salute, mobilità elettrica e prodotti stagionali.

Le novità del marketplace di Mediaworld

La novità del marketplace in Italia segue gli esperimenti di Germania, Spagna, Austria e Paesi Bassi. Il marketplace porterà a una maggiore scelta e disponibilità della merce. Qualora un prodotto non fosse disponibile sul catalogo principale, lo store online rimanderà direttamente al prodotto marketplace corrispondente. Gli utenti potranno effettuare acquisti di nicchia o ultra-premium. I venditori del marketplace saranno selezionati da una squadra dedicata.

Mediaworld, 130 store e ora il marketplace

“Marketplace sarà un ambiente in continua crescita ed evoluzione -spiega ancora l’Ad-, grazie agli accordi con nuovi vendor di qualità. Il nostro obiettivo è che mediaworld.it diventi per gli utenti sinonimo di ‘Catalogo globale dove trovare qualunque prodotto che funzioni con un collegamento elettrico o a batteria’”. Mediaworld è l’insegna presente nel nostro del gruppo MediaMarktSaturn Retail, catena dell’elettronica di consumo con oltre 1000 megastore. Opera con 131 punti di vendita in Italia e con il suo sito www.mediaworld.it.