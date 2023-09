MediaWorld entra nel mercato retail media omnicanale

MediaWorld entra nel canale retail media e propone ai brand partner una serie di soluzioni di comunicazione entro il proprio network retail

La catena di elettronica di consumo MediaWorld entra nel mondo retail media con una rete di 125 punti di vendita fisici, il sito eCommerce www.mediaworld.it e i dati raccolti attraverso tutti i touch point omnicanale dell'insegna.

Il retail media network di MediaWorld

Il canale di comunicazione retail media nel 2021 valeva nel mondo 77 miliardi di dollari, pari al 20% del totale advertising online, con la prospettiva di raggiungere una quota pari al 27% del valore entro il 2024.

Il vantaggio del retail media consiste nella possibilità di personalizzare meglio i contenuti e individuare i target, grazie ai dati specifici che il retailer possiede sulle abitudini d'acquisto del cliente e sugli acquisti effettivi, di comunicare coerentemente in modalità omnicanale, contando sulla rete dei negozi fisici, e di attivare immediatamente i contenuti su un'ampia rete di touchpoint. La conseguenza è un più alto livello di conversione.

Contando su questi elementi l'insegna di MediaMarktSaturn Retail Group ha messo a punto per i brand clienti una serie di soluzioni pronte all'uso, da attivare a livello nazionale, per comunicare verso una fascia di clienti molto mirata, interessata e ricettiva, attiva in rete e presente instore. Si trovano sul sito wwww.mms-retailmedia.com, eccole in sintesi:

SPA, Sponsored Product Advertising - Ha l'obiettivo di aumentare la conversion dei prodotti del brand, i quali vengono mostrati in posizioni di massima visibilità sull'eCommerce, visibili a target con un'elevata probabilità di acquisto. L'interesse colto dai dati del retailer si trasforma in vendite, secondo MediaWorld l'incidenza media sulle vendite online supera il 20%.

I posizionamenti disponibili per ora sono 3: prima, seconda e quinta posizione nelle pagine di catalogo e nella pagina di ricerca del sito. Entro fine anno saranno disponibili anche i posizionamenti in home page, pagina prodotto e carrello.

SBA, Sponsored Brand Advertising - Promuove i brand con un banner sul sito, per aumentare la brand awareness e quindi la relevance, rafforzare offerte e sconti o promuovere il lancio di un nuovo prodotto.

A+ Content - Mettono direttamente a disposizione dell'utente i contenuti di reach media, cioè senza ulteriori click. L'obiettivo, offrendo maggiori dettagli su un prodotto, è di convincere l'utente che si tratta del prodotto giusto, mettendo in luce i plus e le caratteristiche differenzianti attraverso un'esperienza immersiva di comunicazione.

Coerenza nel canale fisico

All'advertising digitale si affianca quello cosiddetto out of home (Dooh), ovvero nei negozi MediaWorld, su scala nazionale, uniformando la comunicazione visiva attraverso operazioni di co-marketing in partnership con i fornitori.

I touch point fisici sono stati mappati, oltre 1.000 quelli disponibili sui 125 negozi, e qualificati in 3 pacchetti di visibilità: base, medium e premium. Ciascun pacchetto prevede la vestizione delle barriere antitaccheggio, la presenza su tutti i supporti di digital signage, la personalizzazione delle vetrine, lightbox e maxi affissioni, con ordini di grandezza diversi nel numero e nella dimensione.

Si tratta di soluzioni che per scelta valorizzano il contenuto e sono mirate a veicolare promozioni in esclusiva, lanci di prodotto, advertising. È MediaWorld stessa a produrre ed elaborare i materiali, così si adatteranno perfettamente al supporto, con la migliore resa grafica, e partiranno contemporaneamente su tutti i touch point.

MediaWorld chiama questo sistema "Domination MediaWorld", poiché in partnership con il brand già presenti nel canale di vendita garantisce il massimo del risultato, e su scala nazionale.

La reputazione del retail media di Media World

L'autorevolezza del media retail si gioca sulla notorietà e autorevolezza dell'insegna. E MediaWorld mette in campo la propria presenza capillare lungo la Penisola, la qualità del proprio sito eCommerce, che per il terzo anno consecutivo ha conquistato il Best E-Commerce di ITQF (Istituto Tedesco di Qualità e Finanza), con oltre 7 milioni di accessi mensili (dato Similarweb).

Un altro elemento forte dell'insegna è la qualità del servizio clienti, eletto dai clienti MediaWorld "Best customer service" nell'indagine 2023-24 di Statista.

Questo permette al retailer di profilare e intercettare clienti con alta propensione all'acquisto, già fidelizzati verso l'insegna e soddisfatti del servizio che offre.

La reportistica

Nel sistema di retail media di MediaWorld non poteva mancare la reportistica, anche perché è proprio la chiave del successo di questo tipo di network. È possibile avere un controllo costante dell'andamento delle campagne attraverso i Consideration and Action Reports. Questi si focalizzano sulle pagine prodotto (Consideration report) e selezionando quelle più efficienti, permettono di retargetizzare la comunicazione su consumatori che hanno selezionato il prodotto senza concludere l'acquisto (Action report).

Le voci di MediaWorld

“La scelta strategica di entrare nel mercato retail media rappresenta un’opportunità estremamente rilevante sia per noi ma, soprattutto, per i nostri partner che, grazie agli strumenti di advertising avanzati che mettiamo loro a disposizione, possono ora monetizzare direttamente nell’ecosistema fisico e digitale di MediaWorld" - ha detto Vittorio Buonfiglio, chief operating officer MediaWorld.

Il prestigio del canale retail (fisico e digitale) dell'insegna è frutto di una strategia di investimenti volti a valorizzarlo, mirando alla qualifica di "experience champion" dell'elettronica, migliorando il Net Promoter Score.

“Siamo la prima azienda del settore a introdurre strumenti strategici in grado di valorizzare tutti gli asset di comunicazione in ottica full-funnel, facendo leva in modo sinergico e integrato su asset owned-media, paid-media ed earned-media - dichiara Francesco Sodano, head of retail media & trade marketing di MediaWorld - I nostri fornitori partner che hanno già testato queste soluzioni di comunicazione orientate al 100% all’incremento della conversion hanno riscontrato una performance superiore alle aspettative, ottenendo un forte impatto sulle vendite sia on-line che off-line".

Per sigillare l'ingresso di MediaWorld nel canale media retail, l'insegna ha partecipato il 20 e 21 settembre alla fiera Dmexco a Colonia e ha organizzato un evento vip in collaborazione conn Criteo e Front Row Group per riunire i partner e discutere risultati e best practice, presso il concept store Xperion del gruppo MediaMarktSaturn.