MediaWorld lancia il pickup instore in 30 minuti

Il 6 dicembre MediaWorld ha reso disponibile per i clienti online il servizio di pickup in 30 minuti presso i propri negozi in tutta Italia. I clienti che inoltrano un ordine d'acquisto online dal sito mediaworld.it oppure dalla app omonima possono scegliere tra le opzioni anche il ritiro gratuito in negozio a 30 minuti dalla ricezione della conferma dell'ordine.

Come funziona il pickup in 30 minuti di MediaWorld

I prodotti per i quali il servizio è disponibile sono identificabili grazie alla dicitura "ritiro gratuito in negozio anche in 30 minuti". Sono esclusi dal servizio i prodotti voluminosi, per esempio i grandi elettrodomestici, i televisori sopra i 43 pollici, i condizionatori, tutti i prodotti nuovi a disponibilità limitata, per esempio le prevendite games.

Una volta scelto il prodotto, si verifica la disponibilità nel proprio negozio di riferimento. Si sceglie l'opzione di pagamento, direttamente online oppure instore con il servizio pick&pay, e si attende l'email con la conferma dell'ordine. Una volta ricevuta, il proprio acquisto sarà pronto in 30 minuti.

Il servizio di pickup di MediaWorld in un lasso di tempo così ristretto rappresenta una novità e abbina i vantaggi dell'eCommerce a quelli dell'acquisto instore, ovvero l'immediata disponibilità del prodotto acquistato, senza attendere anche solo un paio di giorni per la consegna. In definitiva, tutti i vantaggi dell'omnicanalità, compresa la scelta del pagamento e la possibilità comunque di confrontarsi con il personale di vendita instore.

È anche un modo per risparmiare tempo e ottimizzare gli spostamenti, approfittando delle offerte. Non a caso attivato nel periodo natalizio, quando gli acquisti sono più frenetici.

Inoltre, viene offerto su base nazionale, anche nelle province dell'entroterra italiano a minore densità abitativa, con l'effetto di avvicinare i clienti all'insegna.

Il lancio del pickup 30 minuti di MediaWorld è sostenuto da una campagna di comunicazione on air dall'8 dicembre.

Le dichiarazioni dell'Ad

“Nell’anno in corso abbiamo investito oltre 35 milioni nel nostro ambizioso piano di crescita e innovazione - ha detto Guido Monferrini, amministratore delegato di MediaWorld- destinando circa il 40% in digitalizzazione e innovazione tecnologica. In un solo anno abbiamo potuto consolidare ulteriormente la nostra presenza capillare sul territorio portando a 130 i MediaWorld attivi, introducendo nuovi formati e layout e riposizionandoci come Experience Champion del settore dell’elettronica. La novità del pickup in 30 minuti ci consente di sfruttare al massimo l’omnicanalità, rendendo ancora più concreti i benefici che l’integrazione fra online e offline portano ai clienti”.

Il nuovo servizio arriva al termine del completo rinnovamento del sistema di gestione ordini, grazie al quale MediaWorld ha oggi la visibilità in real time di tutta la merce a scaffale e in magazzino. Prosegue l'Ad: "Questa innovazione non solo ci consentirà di essere anche più veloci degli eCommerce con spedizione a domicilio, ma di gestire in maniera ancor più efficiente tutti gli aspetti legati alla logistica e approvvigionamento degli store”.

Non si tratta dell'unica novità che l'insegna ha portato nel 2023, che ha visto un importante opiano di rilancio con diversi interventi. Per esempio, è nato il design Look&Feel, è stata lanciata la Experience Zone, ovvero aree progettate secondo il comfort e l’informalità dell’home design, dove il cliente può immergersi in un ambiente accogliente e sentirsi a proprio agio, toccare con mano, provare, informarsi o dove prendere parte agli eventi ed incontri con esperti e influencer previsti dal palinsesto MediaWorld.