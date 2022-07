Metro Italia lancia Mercato Online, il marketplace aperto a tutti i suoi clienti e specializzato nei prodotti non-food per il mercato horeca

Metro Italia lancia Mercato Online, nuovo marketplace digitale che presenta ai clienti un'offerta non-alimentare per la ristorazione (horeca non-food) più ampia e specializzata, disponibile in tempo reale e consegnata su tutto il territorio nazionale in pochi click.Il nuovo Mercato Online sarà disponibile sul sito Metro.it, accessibile a tutti i clienti, anche quelli che non hanno tessera Metro o partita Iva.

Nato per rispondere alle mutate esigenze dei clienti e ai nuovi consumatori nativi digitali, offre un ampio assortimento di prodotti horeca non-food e segna un ulteriore passo nella strategia di Metro Italia: sviluppare il digitale e potenziare i servizi a disposizione dei clienti di tutta Italia, compreso chi non è raggiungibile dai punti di vendita fisici.

Mercato Online potenzia l'offerta non alimentare di Metro. La nuova piattaforma rende disponibile un'ampia scelta: oltre ai prodotti presenti nei cash and carry Metro Italia, è possibile accedere anche a quelli dei fornitori, che grazie al Mercato Online possono vendere direttamente il proprio assortimento, gestendo la spedizione al cliente finale. Il progetto rafforza così la partnership con i fornitori di fiducia di Metro: sono già 70 le aziende che si sono iscritte alla piattaforma e diversi nuovi partner si aggiungeranno nei prossimi mesi.

Magazzino ad hoc per Mercato Online

A supporto di questo nuovo progetto, Metro Italia ha realizzato un nuovo magazzino a Casei Gerola (Pv) interamente dedicato a supportare le operazioni del Mercato Online. Il nuovo deposito si trova all'interno di un centro logistico certificato Leed Platinum, progettato con particolare attenzione a un futuro verde e sostenibile e situato in un'area strategica del Nord Italia, vicino alle principali autostrade.

Lanciato da Metro a livello globale nel 2019, Mercato Online opera ora in Germania e Spagna con oltre 600.000 prodotti legati al settore Horeca e rappresenta un pilastro della strategia di crescita aziendale"sCore" al 2030. L'azienda intende sviluppare i propri assortimenti, espandersi in Europa e aumentare le vendite del marketplace di 60 volte fino a superare i 3 miliardi di euro entro il 2030.

"Riteniamo che il nuovo progetto Mercato Online incarni i pilastri strategici di METRO - sottolinea Tanya Kopps, amministratore delegato di Metro Italia- evolvere la nostra offerta per fornire ai clienti servizi aggiuntivi e di valore per rispondere alle loro mutevoli esigenze, continuando al contempo a sviluppare il nostro mix multicanale a complemento della nostra offerta. Siamo certi che questo nuovo progetto diventerà presto un elemento chiave del nostro ecosistema multicanale, permettendoci di accrescere sempre più la nostra leadership come partner di riferimento per i nostri clienti".