Metro Italia presenta le 6 direttrici del nuovo piano di sostenibilità L'obiettivo è di raggiungere la "carbon neutrality" entro il 2040

Le 6 linee guida di riferimento per la nuova strategia di sostenibilità presentata da Metro Italia tracciano un percorso virtuoso in direzione di un futuro dei consumi fuori casa più eco-consapevole e rispettoso: filiera alimentare, made in Italy, salute e alimentazione, zero sprechi, impatto ambientale, diritti umani.

Fra gli obiettivi a breve, entro il 2023, c'è quello di sostituire Pvc ed Eps con carta, cartone e legno certificati Fsc o con plastica riciclabile, riciclata, compostabile e per il riutilizzo, risparmiando a livello di gruppo circa 2.000 tonnellate di plastica. Metro si impegna a ridurre le emissioni di CO2, per arrivare ad essere 100% neutrale entro il 2040 in tutto il mondo: dal 2017, grazie ai progetti avviati, Metro ha evitato l’abbattimento di circa un milione di alberi.

Metro Italia è inoltre sempre più impegnata nello sviluppo di prodotti a marchio "sani e salutari" , per esempio, con il giusto apporto di proteine, grassi, carboidrati e fonti vegetali per soddisfare l’esigenza di consumare healthy food cioè cucina salutistica uno dei trend su cui gli chef di Metro Academy stanno facendo leva, con attenzione particolare verso i super food come avocado, curcuma, zenzero, thè matcha e le bacche di Goji.

Altro obiettivo importante è la sensibilizzazione del mondo della ristorazione, riducendo gli sprechi. Metro Italia da oltre 10 anni dona le eccedenze di tutta la catena distributiva a Banco Alimentare: nel 2021 ha donato oltre 3,5 milioni di euro di prodotti e l’obiettivo -entro il 2025- è di ridurre del 50% a livello mondiale lo spreco generato dalle operazioni.

Tracciabilità e certificazione

Metro realizza 1.700 analisi di controllo all’anno. In tema di certificazioni, l’80% del pesce è certificato da pesca sostenibile con l’obiettivo di raggiungere il 95% entro il 2025. Metro collabora con oltre 1.300 aziende, piccole e medie imprese e produttori italiani, per valorizzare le eccellenze italiane e sostenere il tessuto socio-economico locale: sono oltre 7.000 i prodotti della tradizione enogastronomica locale provenienti da tutte le Regioni d'Italia. Tra i prodotti proposti molte Igp, Dop, Pat, presidio slow food, e referenze certificate filiera italiana grazie agli alti standard richiesti dall’azienda.

“Siamo orgogliosi di presentare la nostra ambiziosa agenda di sostenibilità, che raccoglie l’eredità di un impegno da anni al centro della nostra attività -commenta Tanya Kopps, ceo di Metro Italia- le nuove sfide per lo sviluppo sostenibile consolidano il nostro percorso orientato al futuro e pongono nuovi tasselli nella costruzione di un business innovativo che cresce nel rispetto del pianeta e delle persone. Noi di Metro abbiamo la grande responsabilità di contribuire al cambiamento che vogliamo vedere attivandoci oggi con azioni concrete. Il nostro obiettivo non è solo quello di perseguire iniziative sostenibili, ma coinvolgere in questo percorso tutti i nostri stakeholder, al fine di guidare una trasformazione sostenibile lungo tutta la filiera".