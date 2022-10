Moderna 2020 ha pianificato una campagna pubblicitaria per promuovere i tre formati del mondo Eté con spot in tv e spazi sui mezzi pubblici

Il mondo Eté presentato e promosso attraverso una campagna pubblicitaria che ne racconta l'identità. Tre i formati delle altrettante insegne che fanno capo alla società Moderna 2020 (VéGé), ossia Eté per il supermercato classico, Grand’Eté per i maxi store ed Eté Prime per la proposta gourmet.

La campagna prevede la messa in onda di uno spot da 15 secondi, prodotto dai producer Rai per la campagna di brand identity, on air dal 5 settembre sulla piattaforma RaiPlay in doppio format: Rai Ros digital video 15s no skip e floor adv in geolocal rispettivamente in Campania e nelle provincie di Cosenza e Potenza. La messa in onda proseguirà fino a fine dicembre, per un totale di 16 settimane.

"In coerenza con lo stile misurato della comunicazione Eté -spiega il gruppo- la campagna cross device (PC, smartphone e tablet) garantisce la massima visibilità senza intralciare la navigazione dell’utente e vede coinvolte le piattaforme RaiNews Browsing, RaiPlay Apple Mobile e RaiPlay Browsing, disponibili sia in live streaming che on demand".

Il volantino e la pubblicità dinamica

Per comunicare le offerte del volantino, inoltre, da gennaio 2022 sono in onda spot

promozionali sulle principali TV locali e in passaggio su Radio Kiss Kiss Italia, Kiss Kiss

Napoli, Radio Napoli e Radio Ibiza. Infine, Moderna 2020 ha pianificato spazi pubblicitari in 30 autobus, di cui cinque in formato integrale e 25 formato maxiretro che quotidianamente percorreranno le province di Napoli, Salerno e Avellino.

In un'ottica di ampia visibilità e di legame con il territorio, la società conferma la posizione di main co-sponsor insieme a Caffé Motta della U.S. Salernitana 1919.