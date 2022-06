Moderna 2020 (VéGé) apre un centro distributivo a Caserta

Si trova a 1 km dall'uscita autostradale di Caserta Sud, su una superficie totale di 17.000 mq

Moderna 2020, impresa socia del Gruppo Végé, che gestisce le insegne Eté, ha reso attivo un nuovo centro di distribuzione a Caserta, che si affianca a quello storico di Salerno e permetterà di supportare la crescita futura dell'azienda. Il ce.di. si trova nel polo logistico Bizzarro, vedi immagine sotto, posizionato strategicamente a 1 km dall'uscita autostradale di Caserta Sud.

17.000 mq di superficie per il ce.di. di Moderna 2020

Il ce.di di Moderna 2000 a Caserta si compone da tre moduli strutturali: due adiacenti per un totale di 17.000 mq e uno distaccato di 5.000 mq, sul perimetro presenta 39 bocche di carico e scarico. All'interno sono previsti 6.000 posti pallet a terra e 16.000 a scorta.

Organizzato in corridoi a picking verticale per ottimizzare lo spazio disponibile e il prelievo di particolari colli e imballaggi, è inoltre munito di un efficiente impianto di areazione e raffreddamento centralizzato, per garantire la conservazione dei prodotti deperibili.