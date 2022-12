Il Mondadori Bookstore aperto nel centro commerciale di via Casilina a Roma è gestito da un affiliato e presenta un assortimento di 15.000 volumi a scaffale

Il nuovo Mondadori BookStore (spazio espositivo 140 mq) aperto al 2° piano del centro commerciale di via Casilina 1011 è gestito in qualità di franchisee da Fabio Antonini, imprenditore affiliato al network di librerie Mondadori Store e da oltre 30 anni agente di commercio nel settore editoriale e del giocattolo. La libreria offre al pubblico un assortimento di oltre 15.000 volumi a scaffale tra narrativa, saggistica, varia e grandi classici. Arricchiscono la proposta editoriale il nuovo format Just Comics dedicato ai fumetti e l’area We are Junior per i giovani lettori, con giochi didattici e libri illustrati. A disposizione dei visitatori anche i prodotti di cartoleria, le carte e le confezioni regalo (gift card e gift box) oltre ad accessori, articoli per la scuola, cd e vinili, dvd e giradischi. Oltre agli aggiornamenti sulle iniziative e gli eventi in corso attraverso le pagine Facebook e Instagram, la verifica della disponibilità di un libro, il ritiro in negozio, la libreria Mondadori Bookstore di via Casilina prevede anche un servizio di ordine via telefono e WhatsApp.

Mondadori Store è una rete di oltre 500 librerie diffuse dalle grandi città ai centri più piccoli, è online con il sito di eCommerce, e attraverso la formula bookclub. È a fianco di lettori e utenti con una proposta che al libro affianca intrattenimento, eventi e servizi multicanale, raggiungendo ogni anno oltre 20 milioni di clienti.