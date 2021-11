Un'apertura importante, senza nulla togliere ovviamente alle numerose altre di Mondadori Retail succedutesi quest'anno: il nuovo Mondadori Bookstore che apre oggi al Fiordaliso di Rozzano (Mi) è una libreria su 350 metri quadri, con un catalogo di oltre 16.000 titoli a scaffale tra narrativa, saggistica, varia, classici e fumetti, il nuovo format Just Comics, e -ma questa non è una novità- un reparto rivolto a bambini e ragazzi, con libri e giocattoli. All'offerta editoriale si affianca la cartoleria, con idee regalo, confezioni regalo (gift box), buoni/carte regalo (gift card) e le proposte del club Mondolibri.

Il nuovo Mondadori Bookstore apre a pochi passi da un'altra libreria, Giunti al Punto, già presente da molti anni nella galleria del Fiordaliso, confermando la scelta della proprietà (la joint venture Finiper-Ecp) di focalizzare il nuovo tenant mix su tempo libero e lifestyle.

I lettori potranno usufruire di tutti i servizi multicanale gratuiti di Mondadori Store, come Pick Up Point, per il ritiro gratuito in punto di vendita di un libro acquistato su Mondadoristore.it, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli. Prenota e ritira; Invia a casa, per ricevere a domicilio un prodotto ordinato in negozio.

Con l'apertura del Mondadori Bookstore nel centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, prosegue il piano di sviluppo del network di Mondadori Store, che copre tutta Italia con oltre 500 librerie.