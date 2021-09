Morato Pane torna on air con una campagna tv e digital

Il nuovo spot di Morato Pane sarà in onda per le prossime due settimane sia in tv che in versione digital. Ogni pane è un mondo, assaporiamolo ogni giorno è il claim legato a questa campagna di comunicazione, realizzata da Integer e caratterizzata da un linguaggio pop e colorato. Ne sono protagonisti: American Sandwich, linea di pani a fette per toast e sandwich, Nuvolatte, morbidi panini al latte pensati per i bambini, e Spuntinelle, fette di pane senza crosta preparate solo con ingredienti naturali.

La pianificazione, gestita da Wavemaker, prevede una visibilità integrata su TV satellitare, digital (in onda per otto settimane) e stampa (su riviste trade e consumer). Nello specifico la campagna digitale prevede video network sui principali portali e siti web dedicati a cucina, news, kids e lifestyle e poi su YouTube e sarà anche declinata sui canali social fino alla fine dell’anno.

“Abbiamo scelto di declinare la creatività in un soggetto da 15” dedicato a tutta la gamma e poi in soggetti brevi ognuno sviluppato ad hoc per raccontare le nostre tre range di prodotto più importanti, in linea con una strategia media pensata per targettizzare in modo molto puntuale sui diversi canali -afferma Silvia Raffaello, Head of Marketing di Morato Pane-. Ciascuno dei tre subbrand American Sandwich, Nuvolatte e Spuntinelle ha un’identità distintiva e parla ad un target ben definito, ma c’è un elemento che accomuna tutti: condividono con la marca Morato lo stesso spirito da “Bread Explorer”, sono aperti al nuovo e amano sperimentare, nella vita come nell’alimentazione, nuove esperienze e nuovi gusti.”