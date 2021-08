Morato compra ancora in Spagna

Grande è bello, anzi è necessario per restare competitivi in un mercato sempre più concorrenziale e di portata globale, che premia le realtà capaci di generare economie di scala, guardare oltre i confini nazionali e proporre soluzioni il più possibile diversificate per fasce di clientela. Una conferma in tal senso arriva dal gruppo Morato Pane, che punta ancora sulla Spagna per crescere.

Dopo la prima acquisizione in terra iberica dello scorso anno (comparto bakery salato di Cerealto-Siro), arriva la seconda operazione: questa volta a essere rilevato dalla stessa Cerealto-Siro è un plant produttivo a Briviesca, nel nord del Paese.

“Lo sviluppo del business spagnolo è una delle nostre priorità strategiche e rappresenta un mercato estremamente potenziale, che oggi già presidiamo in qualità di fornitore di Mercadona per alcune categorie di prodotto -racconta in merito Stefano Maza, chief executive officer del gruppo con headquarter ad Altavilla Vicentina, che nei dodici stabilimenti ubicati tra Italia e Spagna produce sandwich, cassette, tramezzini, bruschette, panini dolci e salati e piadine, oltre a sostituti del pane croccanti, tra cui in primis grissini e crostini-. L’operazione è stata possibile grazie alla partecipazione del gruppo Casalini, primaria realtà industriale con un importante know-how nel mercato dei prodotti da forno che contribuirà in modo sostanziale alla crescita dell’azienda spagnola”.

Le caratteristiche del nuovo impianto

L’azienda di Briviesca, con dieci linee produttive su 34mila metri quadri di stabilimento, è in grado di produrre svariate tipologie di prodotti da forno, con un giro d’affari che si attesta intorno ai 35 milioni di euro e che porta il gruppo Morato a un fatturato consolidato in Spagna di 65 milioni.

Attualmente le vendite oltreconfine costituiscono circa il, che intende portare nel medio termine questo livello a non meno del 50%.