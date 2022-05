Mulino Bianco (Barilla): api e fiori su 50 milioni di Rigoli

Su 50 milioni di biscotti Rigoli, realizzati con miele Millefiori 100% italiano, Mulino Bianco (Barilla) hanno stampato api e fiori per la Giornata della biodiversità

In occasione della Giornata mondiale della biodiversità che si celebra il 22 maggio, Barilla ha deciso di usare uno stampo speciale per imprimere su 50 milioni di Rigoli, realizzati con miele Millefiori 100% italiano, l'immagine di api e fiori. Il packaging avrà una veste grafica dedicata all’appuntamento mentre online si potrà scaricare un approfondimento attraverso un QR code presente sulla confezione. Il pack è realizzato in materiale riciclabile, così come le confezioni di tutti i prodotti Mulino Bianco. Nello specifico il pack Rigoli ha gli incarti, interni ed esterni, in plastica riciclabile, mentre il cartoncino all’interno della confezione è riciclabile nella carta.

"Con questa iniziativa alcuni dei nostri biscotti più celebri, i Rigoli, diventano ambasciatori della marca per sensibilizzare gli italiani su un problema che coinvolge ciascuno di noi da vicino: la salvaguardia della natura e il rischio estinzione di api e insetti impollinatori. Il pack diventa un potente messaggio di comunicazione che arriva nelle case di circa un milione di famiglie italiane, così come il biscotto, grazie ad uno speciale stampo appositamente realizzato con fiori e api. L'impegno di Mulino Bianco a supporto della biodiversità è tangibile e il nostro obiettivo è continuare lungo questa strada, consapevoli che 'un mondo con più natura sia un mondo più felice" afferma Julia Schwoerer, vice president marketing Mulino Bianco.

L’impegno per le api comprende anche la decisione di installare nel comprensorio di Pedrignano (Parma), dove ha sede lo stabilimento Barilla, un apiario da 10 arnie che ospita circa 600.000 api.

La Carta del Mulino

L'azienda da tempo attiva iniziative per promuovere il rispetto per l'ambiente e la natura e, tra le tante attività, ha redatto La Carta del Mulino, disciplinare di agricoltura sostenibile scritto con il WWF, Università di Bologna, Università della Tuscia, OpenFields, per la coltivazione del grano tenero. Il disciplinare è costituito da dieci regole pensate per garantire qualità nei prodotti, supportare il lavoro delle comunità di agricoltori e restituire spazio alla natura negli agroecosistemi, favorendo la biodiversità, riducendo l’uso delle sostanze chimiche e salvaguardando gli insetti impollinatori. Oggi oltre 100 prodotti Mulino Bianco, tra cui tutti i biscotti, tutte le torte, la maggior parte delle merende e dei pani, sono realizzati secondo il disciplinare e con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile.