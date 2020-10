Multicedi (VéGé) rinnova il management

Cambio ai vertici per l'azienda che si sta dotando di una nuova organizzazione per far fonte alla crescita. Multicedi (Gruppo VéGé), attiva con oltre 500 punti di vendita in sei regioni italiane (Campania, Lazio, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata), ha nominato il nuovo cda confermando Pietro Ragozzino nel ruolo di presidente. Le nuove nomine riguardano invece Luigi Irollo come vice presidente e Claudio Messina come amministratore delegato. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Antonello Catania; Luigi Irollo; Augusto Lombardi; Barbaro Messina; Claudio Messina; Ciro Moccia; Antonio Montanino; Giancarlo Papallo; Pietro Ragozzino; Antonio Rea; Antonio Siciliano.

Insieme alle nomine del consiglio di amministrazione, Multicedi ha inoltre accolto in azienda altre figure manageriali: Fabio Gabanella, come direttore tecnico, proveniente da Unes, e Antonio Pirozzi nel ruolo di direttore vendite, proveniente dal mondo Carrefour. Ad aprile erano, invece, stati nominati Giuseppe D’Angelo e Vittorio Amatucci, rispettivamente direttore generale e direttore commerciale.

Lo sviluppo

Multicedi sta programmando lo sviluppo che vede il consolidamento nelle regioni di sua pertinenza e l'espansione in altri contesti, ma ha anche svolto strategiche operazioni in sinergia con il Gruppo Arena (VéGé), attivo in Sicilia, per la creazione di una centrale Decò Italia, che si occuperà delle mdd dei due gruppi, come già raccontato in questo articolo. Multicedi opera con più insegne: Decò, Adhoc cash and carry, Ayoka (petshop) e i più recenti format Dodecà, SeBòn, Quarì e Super Risparmioso.